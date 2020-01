Velkoņi glābs pie Užavas uz sēkļa uzskrējušo baržu

Ekrānuzņēmums

Pagājušā gada nogalē pie Užavas uz sēkļa uzskrējušo ogļu pārvadāšanas baržu “Trias” glābs “Alfons Hakans” velkoņi no kuriem viens atrodas Helsinkos, aģentūru LETA informēja Ventspils ostas kapteinis Gunārs Trukšāns.

Viņš stāstīja, ka šodien no Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra priekšnieka Pētera Subbotas saņemta informācija, ka baržas “Trias” īpašnieks “Raduga Shipping” noslēdzis līgumu par baržas novilkšanu no sēkļa ar kompāniju “Alfons Hakans”, kas jau sācis veikt plānošanas un sagatavošanas darbus.

“Patlaban vēl nevar prognozēt precīzu operācijas laiku, jo tas būs atkarīgs no sagatavošanas procesa un laika apstākļu labvēlības. Glābšanas operācijā piedalīsies divi velkoņi, no tiem viens “Tor” pašlaik bāzējas Helsinkos,” informēja Subbota.

Viņš norādījis, ka Jūras spēki turpina novērot avarējušo baržu un saglabā paaugstinātu noplūdes seku reaģēšanas gatavību.

Vakar Latvijas Televīzija (LTV) vēstīja, ka netālu no Ventspils jau vairākas dienas jūrā uz sēkļa atrodas ogļu pārvadāšanas barža. 30.decembra vakarā tā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no velkoņa pie Užavas.

Barža tiek novērota, lai laikus reaģētu uz iespējamo apdraudējumu videi, jo uz tās atrodas vairāki kubikmetri degvielas.

Valsts vides dienesta (VVD) Ventspils reģionālajā vides pārvaldē skaidroja, ka 6.janvārī iestādes inspektori apsekojuši situāciju. Vējš pamazām norimst, barža ir stabila, un apdraudējums videi nav konstatēts.

“Tikko kā es esmu saņēmusi fotogrāfijas, nu jāsaka – barža drīz būs krastā, bet bez jokiem – labā ziņa ir tā, ka nekādas noplūdes nav. Barža ir tukša, un ir ļoti liela cerība, ka visdrīzākajā laikā šī barža no sēkļa tiks novilkta,” LTV sacīja VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa.

Ventspils ostas kapteinis Trukšāns stāstīja, ka situācijas risināšana nav Ostas kapteiņa dienesta kompetencē, bet tai tiek sekots līdzi.

Sinoptiķi prognozē, ka trešdien, 8.janvārī, dienvidu, dienvidrietumu vējš no rīta un dienā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12-17 metriem sekundē, pretvēja piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 22 metriem sekundē.