Venecuēla-2 neizdevās, vai būs Vjetnama-2? ASV atliek tikai viena izvēle, kā atrisināt konfliktu Irānā
Bijušais Itālijas Gaisa spēku štāba priekšnieks, ģenerālis Leonardo Tricarico, intervijā Ilfattoquotidiano.it izteicies, ka pilnvērtīgs ASV sauszemes iebrukums Irānā ir maz ticams. Viņš brīdina, ka tādas operācijas rezultātā ASV varētu zaudēt daudzus karavīrus, un karavīru zārki atpakaļceļā uz Ameriku būtu smags politisks trieciens arī Donaldam Trampam.
Konflikts starp ASV, Izraēlu un Irānu nav devis tos rezultātus, uz kuriem cerēja Vašingtona. Tagad Tramps, atšķirībā no Benjamina Netanjahu, vēlas pēc iespējas ātrāk noslēgt karadarbību.
Viņa priekšā ir divas iespējas: vai nu mēģināt panākt vienošanos ar Teherānu (kura tagad izvirza ļoti stingras prasības), vai arī riskēt un uzsākt sauszemes operāciju pret Irānas Islāma Republiku.
Ģenerālis Tricarico uzskata, ka sauszemes iebrukums Irānā būtu ārkārtīgi riskants solis. “Ar iebrukumu amerikāņi iesaistītos vēl vienā “Vjetnamas karā”, pat nesaprotot, ko īsti vēlas sasniegt. Kad viņi nolēma uzbrukt Irānai, Pentagons jau no paša sākuma norādīja, ka Amerikas vitālās intereses nav apdraudētas. Acīmredzot bija cerība uz „Venecuēlas-2“ scenāriju, taču tas neīstenojās,“ sacīja Tricarico.
Viņš medijam uzsver, ka Irānas valsts un militārā organizācija nav salīdzināma ar Venecuēlu. “Irānas struktūras ir daudz sarežģītākas un izturīgākas,“ norāda ģenerālis.
Runājot par Trampa tuvāko loku, Tricarico ironiski salīdzina dažus viņa padomniekus (Vitkofu un Kušneru) ar Toto un Peppino no slavenās itāļu komēdijas – pilnīgi apmaldījušies un nesaprot, kur atrodas.
Viņš uzskata, ka daļa no pašreizējās situācijas radusies tāpēc, ka Tramps atstūmis īstos diplomātus un padomniekus, atstājot tikai “Jā, ser!“ tipa cilvēkus.
Runājot par iespējamo sauszemes operāciju, tiek minēta stratēģisko salu – Kharga, Laraka un Abu Musa – okupācija, lai iegūtu kontroli pār Hormuza šaurumu un Irānas naftu.
Vaicāts, vai 7000 ASV karavīru pietiktu šādai operācijai, Tricarico atbild: “Jā, ar labu izlūkošanu un sagatavošanos operācija varētu būt veiksmīga, taču ar ļoti lieliem zaudējumiem amerikāņu pusē. Tomēr es to uzskatu par maz ticamu. Pat ja izdotos slēgt Irānas naftas krānus un sagraut ekonomiku, cena būtu pārāk augsta.“
Viņš piebilst, ka šāda operācija nav saderīga ar Trampa vēlmi ātri noslēgt konfliktu. “Pat ja izdodas ātra ieņemšana, teritorijas pēc tam ir jāspēj noturēt. Tas prasa milzīgus loģistikas resursus un rada pastāvīgus riskus.“
Tricarico arī skeptiski vērtē ideju par speciālo vienību operāciju, lai izvestu no Irānas bagātināto urānu. “Tas šķiet tikai fantāzija, ņemot vērā teritorijas lielumu, objektu aizsardzību un sarežģītās normas, kas attiecas uz kodolmaterialu pārvadāšanu.“
Ģenerālis uzsver, ka lielākais risks Trampam ir nevis militārs, bet politisks: “Iekšzemes operācija noteikti prasītu daudzus upurus. Karavīru zārki, kas atgriežas mājās ar Amerikas karogu, būtu politiski nepanesami pat Trampam. Īpaši tagad, kad viņa popularitāte pirms vidustermņa vēlēšanām ir minimāla.“
Tricarico prognozē, ka galu galā konflikts tiks atrisināts ar sarunām, lai gan pašlaik pozīcijas ir ļoti tālu viena no otras. Irāna pēc karadarbības jūtas stiprāka pie sarunu galda un ir ieinteresēta izmantot Hormuza šauruma kontroli kā spēcīgu trumpi – līdzīgi kā Ēģipte izmanto Suecas kanālu.
Vienīgais, kurš šobrīd skaidri vēlas turpināt karu, pēc Tricarico domām, ir Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.