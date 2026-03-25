Gaismā nāk jaunas detaļas par plānu Irānas kara izbeigšanai: divas būtiskas nianses vēl kā miglā tītas
ASV ir ierosinājušas 15 punktu plānu kara izbeigšanai pret Irānu, un Pakistāna spēlē vidutāja lomu šī ierosinājuma nodošanā Teherānai, otrdien ziņoja mediji.
Izraēlas raidsabiedrība N12 ziņoja, ka šī plāna projektā ietvertas Irānas apņemšanās neiegūt kodolieročus un nodot savu bagātinātā urāna krājumu Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai (IAEA).
ASV ziņu medijs “Axios”, atsaucoties uz informētu avotu, ziņoja, ka ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs pavēstījis ASV prezidentam Donaldam Trampam par Irānas piekrišanu vairākiem svarīgākajiem punktiem, tai skaitā par sava bagātinātā urāna krājuma nodošanu.
Vēl nav skaidrs, kādā veidā Teherāna oficiāli atbildētu uz šo ierosinājumu, ziņoja laikraksts “New York Times”. Nav arī zināms, kāda būtu šajā karā iesaistītās Izraēlas reakcija.
Tramps vairākkārt ir apgalvojis, ka Irāna vēlas panākt vienošanos. “Mēs patiesībā runājam ar īstajiem cilvēkiem, un viņi tik ļoti vēlas panākt vienošanos,” otrdien Vašingtonā sacīja Tramps.
Viņš arī pateica, ka no ASV puses sarunās ir iesaistīts valsts sekretārs Marko Rubio un viceprezidents Džeimss Deivids Venss.