"Viņi ir pilnībā sakauti." Tramps norādījis uz pierādījumiem, ka miera sarunas ar Irānu ir sākušās
ASV prezidents Donalds Tramps preses konferences laikā paziņoja, ka Amerikas Savienotās Valstis risina miera sarunas ar Irānu, proti, tas tiek darīt ar “pareizajiem cilvēkiem”.
“Mēs risinām ļoti pamatīgas sarunas ar pareizajiem cilvēkiem,” viņš teica, neprecizējot, kurus cilvēkus tieši viņš domā.
Pēc Trampa teiktā, Irāna kā labas gribas žestu piekrita ielaist aptuveni duci naftas tankkuģu caur Hormuza šaurumu.
“Viņi teica: “Lai parādītu, ka mēs esam nopietni un uzticami, mēs jums dosim 8 laivas ar eļļu.””
Pēc Trampa teiktā, pēc tam 8 tankkuģi patiešām varēja netraucēti šķērsot Hormuza šaurumu.
“Šķita, ka viņi atrodas zem Pakistānas karoga. Es teicu – nu, laikam jau mums ir darīšana ar pareizajiem cilvēkiem. Viņi vēlāk pat atvainojās par kaut ko un teica, ka ielaidīs vēl divas laivas,” sacīja ASV prezidents.
Amerikāņu līderis apgalvo, ka irāņi patiesībā vēlas noslēgt miera līgumu, jo “viņi ir pilnībā sakauti”.
Kad žurnālists jautāja, vai Baltais nams plāno piemērot Irānai tādu pašu shēmu kā Venecuēlai, kur ASV kontrolē naftas eksportu, Tramps atbildēja, ka šī ir “viena no iespējām”.
“Es šodien izlasīju rakstu, kurā bija teikts, ka es izmisīgi vēlos panākt darījumu. Esmu pilnīgs pretstats izmisušajam. Man vienalga. Patiesībā mums ir citi mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt, pirms mēs aizbraucam no šejienes. Mēs tos sasniedzam katru dienu,” piebilda Amerikas prezidents.