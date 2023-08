Brīdinām, ka video tiek lietoti rupji vārdi.

Kāds krievs, kurš pārcēlies uz Gruziju, lai izvairītos no mobilizācijas, sociālajos tīklos publicējis video, kurā stāsta, cik ļoti viņš ienīst gruzīnus.

A Russian man who has moved to Georgia (to avoid mobilization) says he hates the Georgians and that they used to be the slaves of Russia.

He says that there are so many Russians in the country now that they could easily take it over again.

🇬🇪🇺🇦 https://t.co/x69Qh97tsJ

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2023