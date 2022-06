Vērtīgas diskusijas jauniešiem un ne tikai! TV24 skatāms jauns raidījums “Domu filtrs” Ieteikt







TV24 ēterā jau kopš 8.maija skatāms raidījums “Domu filtrs”, kura galvenais uzdevums ir uzsākt diskusiju par kritisko domāšanu. Par to, cik būtiska visdažādākajās dzīves sfērās ir prasme “filtrēt, ko domā”, jaunieši raidījumā diskutē kopā ar tā vadītāju Ansi Bogustovu un attiecīgo jomu ekspertiem.

Raidījums tapis sadarbībā ar nodibinājumu fondu „TAVS ATBALSTS”, kurš nodrošina kopfinansēšanas projektu platformas TavsAtbalsts.lv darbību. Iecere par šāda raidījuma veidošanu tapa domājot, ko fonds var dot Latvijas jauniešiem, lai mūsdienu saspringtajos ģeopolitiskajos apstākļos un arī ikdienā viņi arvien vairāk sāktu analizēt un izsvērt arvien pieaugošo un pretrunīgo informācijas plūsmu. Jaunieši atzīst, šis mērķis tiek sasniegts.

Kritiskās domāšanas rīki

Kā “Domu filtra” pirmajā raidījumānorādīja Ansis Bogustovs, spriestspējīgu secinājumu izdarīšanai vajadzīga jauna prasme –filtrē, ko domā. Par to, kas īsti ir kritiskā domāšana un kā to labāk pielietot ikdienā, raidījumā diskutēja filozofs, publicists, Latvijas Universitātes Filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece, pamatskolas “Rīdze” 9.klases audzēkne Estere Marta Balode un Karīna Krauze, kura mācās Mārupes valsts ģimnāzijas 10 klasē.

Artis Svece norādīja, ka mūsdienās kritiskajai domāšanai nepieciešams vairāk rīku, nekā tikai informācijas analīze un argumentācijas analīze vien. “Ar to, ka tu spēj izvērtēt informāciju un argumentāciju nepietiek, ir daudz vairāk jādomā par to, ko sauc par retoriku, par to, kādā veidā cilvēki mēģina viens otru iespaidot, pārliecināt, tai skaitā ar vārdu un attēlu palīdzību,” teica A.Svece.

Savukārt Estere raidījumā pauda, ka kritiskā domāšana prasa informācijas patiesuma pārbaudi vairākos, vismaz divos atšķirīgos avotos, bet pēc Karīnas domām tas ir veids, kā mēs uztveram informāciju, sakārtojam to galvā, pasniedzam tālāk citiem un veidojam savu viedokli.

Jau pēc raidījuma izskanēšanas ēterā Karīna sarunā ar LA.lv atzina, ka dalība raidījumā viņai devusi jaunu informāciju par to, cik kritiskā domāšana, jo īpaši mūsdienās, ir svarīga. “Vairāk arī aizdomājos, kādus vārdus ikdienā lietoju,” viņa saka.

Kā veidot stabilu informācijas “namu”?

Atsevišķs raidījums bija veltīts vēstures tēmai. Proti, kā vēstures nezināšana vai zināšana ietekmē kritisko domāšanu. Šajā raidījumā kā eksperts piedalījās vēsturnieks, mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autors Valdis Klišāns, savukārt jauniešus pārstāvēja RTU IEVF Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas 2. Kursa students Dāvids Rubens un RīgasTālmācības Vidusskolas 12. Klases audzēknis Georgijs Jablakovs.

“Kritiskā domāšana ir spēja balansēt un veidot to savu informācijas namu stabilu,” runājot par vēstures notikumu pārzināšanu pauda Dāvids Rubens, savukārt Georgijs Jablokovs raidījumā atzina, ka vēstures zināšanas nepalīdz, ja runājam, piemēram, par ķīmiju, bioloģiju vai fiziku, bet humanitārajos jautājumos – ekonomikā, politoloģijā, socioloģijā un citās zinātnēs, kas pēta sabiedrību, tāsir ļoti svarīgas. Jo tieši caur vēsturi mēs varam pētīt socioloģiju, politoloģiju, visas humanitārās zinātnes,” tā Georgijs.

Atbildot uz LA.lv jautājumu, vai vēstures notikumu uztverē, analīzē un, galu galā arī interpretācijā, kritiskā domāšana tiek izmantota pietiekamā mērā, Dāvids Rubens pēc raidījuma atzina, ka vēstures notikumu analizēšanā cilvēki kopumā, tai skaitā arī jaunieši, kritisko domāšanu pielieto nepietiekoši: “Tas varētu būt saistīts ar to, ka šī vēstures pratība reizēm tiek nepietekoši apgūta, un izveidojas tikai ilgstošākā dzīves periodā.” Dāvids arī uzsver, ka kritiskā domāšana kā analīzes sistēma būtu jāveido pakāpeniski, turklāt ne tikai attiecībā uz kādu ziņu atpazīšanu.

Labāk lieku reizi pārbaudīt

Trešajā “Domu filtra” raidījumā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klases audzēknis Kārlis Ošs un Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. Klases audzēknis Dominiks Čudars kopā ar Drossinternets.lv vadītāju Maiju Katkovsku diskutēja par tik aktuālu tēmu kā drošība internetā un to, vai arī globālā tīmekļa lietošanā prasme kritiski domāt ir nepieciešama.

Raidījuma dalībnieki bija vienisprātis, ka sērfojot interneta plašumos, ir ļoti svarīgi prast atpazīt viltus ziņas, propagandu un manipulāciju. Šī prasme ir ļoti būtiska, arī lai neiekristu dažādu interneta krāpnieku slazdos. Jo, kā uzsvēra Maija Katkovska: “Cilvēki ir ļoti labticīgi un vēlas ticēt labajam, taču tanī pašā laikā jāsaprot, ka ir cilvēki, kas to izmanto, ir krāpnieki. Labāk lieku reizi nenoticēt, nekā ticēt visam”.

Ekspertes teiktajam piekrita arī jaunieši. DominiksČudarsatzina, ka interneta lietošanā kritiskā domāšana ir nepieciešama, jo “ne viss internetā ir patiess, un tev vajag filtrēt, kas ir patiess un kas nē,”. Arī Kārlis Ošs norādīja uz globālajā tīmeklī pieejamo patiesi milzīgo informācijas apjomu, nepieciešamību izvērtēt tās patiesumu un prasmi to izmantot.

LA.lv vairākiem jauniešiem, kuri piedalījās pirmajos trijos cikla “Domu filtrs” raidījumos, uzdeva jautājumu – vai šāds raidījums jauniešu auditorijai ir nepieciešams un saistošs?

“Mani draugi arī skatās šo raidījumu un saka, ka viņiem tas ļoti patīk,” teica Karīna Krauze. Pēc viņas teiktā vērtīgi ir salīdzināt pieaicināto ekspertu viedokli ar jauniešu pausto.

Arī Dāvids Rubens piekrīt, ka šāds raidījums noteikti ir nepieciešams, un, jo plašāku jauniešu auditoriju tas sasniegs, jo vērtīgāk. “Manuprāt, tas arī sabiedrībai kopumā ir vērtīgs, lai ļautu saprast jauniešu domu gaitu un to, kā ar viņiem strādāt. Bieži vien pieaugušie spriedumus par jauniešiem veido vadoties pēc savas domu gaitas, taču šeit jaunieši runā par savām tēmām un problēmām, un arī tas redzējums iegūst pavisam jaunu perspektīvu.”

Dominiks Čudarsatklāj, –ja pirms raidījuma īsti par kritisko domāšanu nezinājis, tad tagad sācis to vairāk izmatot, kā arī uzmanīgāk piedomā, kādu informāciju skatās sociālajos medijos.Viņaprāt jauniešiem šāds raidījums noteikti ir vajadzīgs, jo viņi vairs “neuzķersies uz neīstām lietām un krāpšanu”. “Man pašam noder, es domāju, ka citiem arī,” saka Dominiks.

Savukārt pēc Kārļa Oša domām raidījums jauniešiem ir noderīgs, jo “tādā interesantā veidā pastāsta par ļoti svarīgām lietām. Domāju, katram jaunietim būtu vērtīgi noskatīties kādu šāda veida raidījumu.”

Raidījums “Domu filtrs” ir skatāms TV24 ēterā svētdienās plkst. 17.00.