“Vesela civilizācija šonakt mirs” – Tramps sociālajos tīklos publicē biedējošu ierakstu 91
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien atkārtoti brīdinājis Irānu panākt vienošanos, norādot, ka pretējā gadījumā sekas varētu būt katastrofālas.
Rakstot sociālajā tīklā “Truth Social”, viņš pauda bažas, ka konflikta eskalācija var novest pie smagām sekām.
“Šonakt var iet bojā vesela civilizācija, kas nekad vairs netiks atjaunota. Es negribu, lai tas notiktu, bet tas droši vien notiks,” rakstīja Tramps.
Vienlaikus viņš piebilda, ka pēc notikušajām pārmaiņām Irānas politiskajā vidē pastāv cerība uz citādu attīstību.
“Tomēr tagad, kad ir notikusi pilnīga un totāla režīma maiņa, kur dominē citādāki, gudrāki un mazāk radikāli prāti, varbūt var notikt kaut kas revolucionāri brīnišķīgs. Kas zina?” norādīja ASV prezidents.
Tramps uzsvēra, ka tuvākās stundas varētu būt izšķirošas.
“Šovakar mēs to uzzināsim. Tas var būt viens no svarīgākajiem brīžiem pasaules garajā un sarežģītajā vēsturē. 47 gadus ilga izspiešana, korupcija un nāve beidzot var beigties. Lai Dievs svētī Irānas diženo tautu,” viņš rakstīja.
Pēc viņa teiktā, Tramps izklausās stresains. Tam, kā norāda Hiršs, ir vairāki izskaidrojumi. Viens no tiem – šobrīd par Trampu varot teikt līdzīgi kā par iepriekšējo ASV prezidentu Džo Baidenu pirms pēdējām prezidenta vēlēšanām. Proti, viņš ir vecs, senils un īsti nesaprot, kas notiek.
Arī šobrīd, pēc Hirša domām, Tramps ir “savārījis milzīgas ziepes”. Tostarp daudziem viņa tuvākajiem padotajiem nav nekādas ekspertīzes par ārpolitiku, un Tramps atlaidis arī vairākus ģenerāļus. “Viņš mēģina bīdīt savu ārpolitiku, neklausoties ārpolitikas ekspertos,” notiekošo raksturo Hiršs.
Viņš uzskata, ka Tramps šobrīd šo karu zaudē. Lai arī militāri ASV ir spēcīgāka, Irāna bloķējusi Hormuza šaurumu, un tas ir milzīgs trumpis Irānas rokās, norāda Hiršs.
To, vai pēc šādiem Trampa sociālo mediju ierakstiem varētu sagaidīt tomēr kaut ko ārkārtēju, Hiršs komentē piesardzīgi. Viņš norāda, ka to, protams, nevar zināt, bet atgādina par apzīmējumu “TACO Trump” jeb “Trump Always Chickens Out”, ko var tulkot kā “Tramps vienmēr atkāpjas”. “Viņa solījumiem, arī viņa draudiem, nav īsti nekāda svara,” saka Hiršs.
Viņš uzskata, ka tādēļ arī vairākas Eiropas valstis atteikušās palīdzēt ASV Tuvo Austrumu karā, jo pastāv risks, ka Tramps to tāpat pēc pāris nedēļām atkal aizmirsīs.
PRESIDENT TRUMP on TruthSocial: 🇺🇸🇮🇷 A whole civilization will die tonight, never to be brought back again.
I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have Complete and Total Regime Change, where different, smarter, and less radicalized minds…
— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 7, 2026
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Tramps svētdien brīdināja, ka līdz otrdienas plkst. 20.00 pēc Vašingtonas laika (trešdien plkst. 3 pēc Latvijas laika) Irānai jāpiekrīt Hormuza šauruma atkārtotai atvēršanai.
Pirmdien Tramps paziņoja, ka pagaidu pamiera priekšlikums, kas izskanējis, ir nepietiekams.
Irāna ir noraidījusi ASV spiedienu, un tās mediji ziņoja, ka Irānas varasiestādes vēlas nevis tikai pamieru, bet gan pilnīgu kara izbeigšanu.
ASV prezidents pirmdien Vašingtonā paziņoja, ka, sākot ar otrdienas vakaru, ASV spēki sagraus “katru tiltu Irānā” un sapostīs “katru spēkstaciju” valstī, kas pēc daudzu ekspertu domām būtu klajš kara noziegums.
ASV un Izraēlas kara lidmašīnas kopš 28. februāra nepārtraukti bombardē Irānu, un otrdien ASV un Izraēla veica gaisa triecienu infrastruktūras objektiem, tostarp tiltiem, automaģistrālei un dzelzceļam.