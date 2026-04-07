Pēc Irānas “nē” Trampam ASV “pastardienas lidmašīna” pamanīta riņķojam virs ASV kodolieroču vadības centra 0
ASV prezidenta ārkārtas komandvadības lidmašīna “Boeing E-4B Nightwatch”, kas pazīstama arī kā “pastardienas lidmašīna”, pašlaik riņķo virs militārās bāzes, kur atrodas ASV Gaisa spēku kodolieroču vadības centrs – šāda ziņa vakar tika publicēta vairākos ārvalstu medijos, tostarp Daily Mail.
Tā vairākkārt aplidoja vairākkārt aplidoja ASV Gaisa spēku bāzi Nebraskā. Pēc lidojumu izsekošanas datiem noprotams, ka “E-4B” pacēlās no bāzes plkst. 10.17, apmeta vismaz sešus apļus virs tās un pēc tam devās prom virzienā uz Strahanu, kas atrodas apmēram 40 jūdzes uz austrumiem.
Šajā militārajā bāzē atrodas arī “E-4B” lidmašīnu flote, kas liecina, ka lidojums, visticamāk, bija rutīnas mācības, lai nodrošinātu gatavību reālai ārkārtas situācijai.
Šis milzīgais lidaparāts kalpo kā lidojošs komandpunkts augstākajām amatpersonām, tostarp prezidentam, viceprezidentam un aizsardzības sekretāram, krīzes situācijās.
Tā izstrādāta, lai izturētu kodolsprādzienus, elektromagnētiskos impulsus un citus ekstrēmus scenārijus.
Tomēr šis noslēpumainais lidojums notika laikā, kad Irāna noraidīja pēdējā brīža pamiera priekšlikumu, kas bija paredzēts, lai izbeigtu karu Tuvajos Austrumos.
Tramps draudēja “sarīkot elli” Teherānā, ja līdz otrdienai netiks panākta vienošanās par svarīgā globālo energoresursu piegādes maršruta – Hormuza šauruma – atvēršanu.
Pēdējais publiski zināmais “E-4B” lidojums notika janvārī, kad lidmašīna tika pamanīta Losandželosā, Kalifornijā. Tā pirmo reizi 51 gada laikā nolaidās Losandželosas starptautiskajā lidostā.
Uz klāja atradās aizsardzības sekretārs Pīts Hegsets, kā arī vairāki konservatīvo mediju pārstāvji.
Lidmašīnas pacelšanās izraisīja plašu reakciju sociālajos tīklos, kur lietotāji to sasaistīja ar neseniem notikumiem un pauda bažas par iespējamu kara eskalāciju. Daži lietotāji norādīja, ka šādas lidmašīnas izmantošana, kas spēj izturēt kodoluzbrukumu, “nav laba zīme”.
Pirmdienas lidojums sakrita ar jaunumiem par situāciju Tuvajos Austrumos, kas veicināja spekulācijas par iespējamu saistību.