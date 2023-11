Foto: LETA

Veselības ministrs: Jautājums par atbalsta pasākumiem pēcdzemdību periodā ir aizgājis "augstās" diskusijās







Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) atzīst nepieciešamību pēc emocionālā atbalsta pasākumiem sievietēm pēcdzemdību periodā.

Ministrs aģentūrai LETA skaidroja, ka nereti kāds notikums liek iestādēm un speciālistiem izvērtēt līdz šim iedzīvotājiem pieejamos pasākumus. Šajā gadījumā tas bijis pazudušās Annas Jansones gadījums, kuras četrus mēnešus vecā meitiņa bez dzīvības pazīmēm tika atrasta mežā novietotā automašīnā. Rezultātā jautājums par atbalsta pasākumiem pēcdzemdību periodā ir aizgājis “augstās” diskusijās.

Šobrīd nekādas konkrētas ieceres nav izskanējušas, taču Abu Meri piekrīt, ka noteikti būtu jādomā par to, kā varētu stiprināt atbalstu. Piemēram, tie varētu būt ginekologi vai kādi atbalsta kabineti, kur sievietēm būtu pieejams tās pašas vecmātes, kas bijusi grūtniecības laikā, atbalsts, novērojot sievieti pēcdzemdību periodā. Viņš uzsvēra, ka liela loma ir arī ģimenes ārstiem, jo tie sniedz informāciju, kā arī ģimenes locekļiem, pievēršot uzmanību tam, kā sieviete jūtas pēc dzemdībām.

“Šobrīd mēs vienkārši mēģināsim saprast, kā labāk. Protams, ir jārunā ar ginekologiem un dzemdību speciālistiem, psihiatriem, ģimenes ārstiem, lai atrastu veidu, kā un kur varēsim [veikt kādus uzlabojumus],” sacīja Abu Meri.

Jau ziņots, ka jautājumi par pēcdzemdību depresiju kļuva aktuāli pēc Jansones pazušanas.

1989.gadā dzimusī Jansone ar šogad pasaulē nākušo meitu Luīzi Evertovsku 1.novembra rītā ap plkst.9 izgāja no savas dzīves vietas Rīgā, Pētersalas ielā.

Saņemot informāciju par mātes un meitas bezvēsts prombūtni, policija nekavējoties personas izsludināja meklēšanā un sāka plašus meklēšanas pasākumus.

Tajā pašā dienā pārbaudītas adreses, kur sieviete ar bērnu varētu uzturēties, kā arī pārmeklēta apkārtne. Policisti noskaidroja, ka 1.novembra rītā sieviete ar bērnu pametusi savu dzīvesvietu ar nomas automašīnu.

2.novembrī, turpinot meklēšanas pasākumus, meža masīvā Jelgavas novadā, Valgundes pagastā policijas darbinieki atrada minēto nomas automašīnu “Toyota Corolla”, kuras salonā atradās miris minētais zīdainis. Pašlaik turpinās sievietes meklēšana.

Pēcdzemdību depresija ir izplatīta ne vien Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Jau ziņojām, ka ASV varas iestādes apstiprināja jaunas pēcdzemdību depresijas tabletes, lai ārstētu mātēm visā pasaulē izplatītu problēmu. Lai gan eksperti brīdināja, ka tas nav brīnumains risinājums, tomēr tā ir jauna iespēja daudzām sievietēm, kuras pēc grūtniecības cīnās ar depresiju.

Ja simptomi ilgst vairāk nekā divas nedēļas, tās var būt pēcdzemdību depresijas pazīmes. Simptomi svārstās no pastāvīgas skumju sajūtas un slikta garastāvokļa līdz biedējošām domām, piemēram, par nespēju parūpēties par bērnu.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Nacionālā veselības dienesta (NHS) datiem, pēcdzemdību depresija skar vairāk nekā vienu no 10 sievietēm. Pasaules mērogā aprēķinātais sieviešu skaits, kas cieš no pēcdzmedību depresijas, ir no 10 līdz 20%.

ASV varas iestādes augustā apstiprināja Sage Therapeutics izstrādātā Zurzuvae (zuranolona) lietošanu. Tās ir perorālas zāles, kas jālieto 14 dienas, lai ārstētu pēcdzemdību depresiju.

“Tā kā pēcdzemdību depresija var izjaukt mātes un zīdaiņa saikni, tā var atstāt sekas arī uz bērna fizisko un garīgo attīstību,” sacīja FDA Zāļu novērtēšanas un izpētes centra Psihiatrijas nodaļas direktore.

“Piekļuve iekšķīgi lietojamām zālēm ir iespēja daudzām no šīm sievietēm, kuras saskaras ar ekstremālām un dažreiz dzīvībai bīstamām sajūtām,” viņa piebilda.

Šīs zāles atšķiras no klasiskajiem antidepresantiem.

Kā ar māmiņām Eiropā?

Pašlaik galvenā uzmanība tiek pievērsta šo zāļu palaišanai ASV, Biogen, uzņēmums, kas sadarbojas ar Sage Therapeutics, lai izstrādātu Zurzuvae, pastāstīja “Euronews Next”.

Taču uzņēmums pēta iespējas zāles nogādāt pacientiem ārpus ASV, viņi piebilda.

Ir svarīgi nodrošināt daudznozaru ārstēšanu. Dažos gadījumos var pietikt ar terapiju. Parasti pēcdzemdību depresija tiek ārstēta ar antidepresantu un psihoterapijas kombināciju, tāpēc ir svarīgi pēc dzemdībām veikt pārbaudes arī mātēm, lai noteiktu, vai viņām nav pēcdzemdību depresijas.

2022. gada jūlijā Francija noteica, ka šīs pārbaudes ir obligātas.