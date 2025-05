Vēsturnieks Krūmiņš: Pirms 35 gadiem mēs īsti neapzinājāmies, cik mēs esam dziļā bedrē – “bezdibeņa malā” Ieteikt







“Es teikšu, ir bijis gana labi, ņemot vērā to, kur mēs bijām pirms tiem 35 gadiem. Tajā brīdī mēs to īsti neapzinājāmies, cik mēs esam dziļā bedrē – bezdibeņa malā,” tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” sacīja Dr.hist., vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, diskutējot par Latvijas valsti, sabiedību un mūsu identitātes jautājumiem 35 gadus pēc Latvijas Neatkarības atjaunošanas 1990.gadā.

“Tāpēc tajā brīdī, iespējams, mēs dažas lietas neizdarījām. Mēs negājām ar kaut kādām reformām, kad vajadzēja pilnīgi noteikti visu izglītības sistēmu un citas daudzas lietas mainīt daudz radikālāk – tikt vaļā no tā padomju pusgadsimta, kas ir bijis,” turpināja sacīt Krūmiņš. “Ņemot vērā to, bet ar to, ka mēs neapzināmies, es domāju, ka ir bijis gana labi. Es teiktu, ka mēs esam tie kungi! Es vienmēr salīdzinu ar pārējo PSRS teritoriju, kā tad ir citiem? Jā, leiši un igauņi – turpat jau mēs esam. Jā, mēs tai bedrē bijām bišķin vairāk ierauti,” uzskata Krūmiņš, salīdzinot Latviju ar Igauniju un Lietuvu.

Vēsturnieks TV24 raidījumā “Kārtības rullis” atgādināja, ka jau no 1986.gada Latvijā “tas IKP gāja uz leju”.

“Tā kā tas arī ir pilnīgs mīts, ka sākās neatkarība un viss sabruka… Es domāju, ka ir pilnīgi atbilstoši – to kuģi mēs pagriezām. Tātad lielais lēmums – no bezdibeņa, velns zina, no kurienes, mēs to pagriezām Rietumu virzienā. Un atbilstoši tam, kāda mums kapacitāte bija palikusi, mēs to esam noturējuši! Tas ir galvenais, ka esam noturējuši. Tagad, protams, var stundām runāt par to, kāpēc bija sarežģīti noturēt, bet noturējām – NATO esam, Eiropas Savienībā esam. Jā, situācija nav ideāla, bet varēja būt daudz, daudz sliktāk,” tādus uzmundrinošus vārdus par Latvijas valsts un sabiedrības attīstību pēdējo 35 gadu laikā pēc neatkarības atgūšanas pauda Dr.hist., vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Krūmiņš TV24 raidījuma diskusijā.

