Adams Sendlers uz Oskara ceremoniju ieradies 175 eiro vērtā džemperī ar kapuci jeb “hūdijā” no “Aviator Nation”, pievēršot ne tikai citu pasākuma apmeklētāju, bet arī vadītāja uzmanību, kas lika viņam nonākt uzmanības centrā.

Adams patiešām izcēlās starp smalki tērptajiem pasākuma viesiem, kuri bija ieradušies smokingos un vakarkleitās, kamēr viņš – sporta džemperī un vienkāršos šortos, par to nebūdams nemaz satraucies.

Pasākuma vadītājs Konans O’Braiens no skatuves pievērsa Adamam uzmanību, komentējot, ka viņš ir “ģērbies kā puisis, kurš plkst.2.00 naktī kaut kur aizspēlējies pokeru”.

Sendleru tas sakaitinājis un viņš sācis kliegt: “Zini ko, Konan? Man patīk, kā es izskatos, jo esmu labs cilvēks. Man ir vienalga, ko es valkāju. Mani smalkie sporta šorti un pūkainais sporta krekls tevi tik ļoti azvainoja, ka tev vajadzēja paņirgāties par mani.”

Skaļi paužot savas emocijas, Adams paziņojis, ka atstāj “Dolby” teātri, bet aicina visus sev pievienoties basketbola spēlē.

Šī nav pirmā reize, kad Adams piesaistījis plašu uzmanību ar savu apģērbu. 2021. gadā viņš pat tika nodēvēts par slavenību, par kuras apģērbu sabiedrībā tiek runāts visvairāk.

Adam Sandler in his Sunday best at the #Oscars2025 pic.twitter.com/VvPViPTCAa

— clubheartbreak (@clubheartbreak) March 3, 2025