ASV pilsētā Milvoki no 15. līdz 18. jūlijam norisinājās Republikāņu partijas nacionālais kongress. Republikāņu partija uz prezidenta amatu izvirzījusi eksprezidentu Donaldu Trampu.

Solidarizējoties ar sev simpatizējošo prezidenta amata kandidātu, atbalstītāji apsēja ausis tādā pašā veidā, kā pašlaik tā ir apsieta pēc atentāta mēģinājuma pret Trampu, ziņo “The Guardian”.

Kā jau vēstīts, republikāņu Baltā nama vadītāja kandidāts Donalds Tramps aizvadītās nedēļas nogalē tika ievainots ausī apšaudē vēlēšanu kampaņas mītiņā. Notikušais tiek izmeklēts kā atentāta mēģinājums.

Pēc apšaudes Pensilvānijas štata Batleras pilsētā 78 gadus vecais eksprezidents tika aizvests no skatuves uz automašīnu, un uz viņa sejas bija asinis. Viņš vēlāk ierakstā savā sociālajā tīklā “Truth Social” pavēstīja, ka lode izgājusi cauri viņa labās auss augšējai daļai.

Republikāņu partijas nacionālais kongress bija pirmā vieta, kur pēc atentāta mēģinājuma Tramps parādījās publikas priekšā ar apsaitētu ausi.

Trump supporters say ear bandages are ‘sign of love’ https://t.co/4eVQ2fwY3L

— BBC News (World) (@BBCWorld) July 18, 2024