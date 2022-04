VIDEO. Automašīna Daugavā ieripoja nepilnas minūtes laikā, jo nebija izmantota stāvbremze Ieteikt







Jau tika ziņots, ka ceturtdienas vakarā Rīgā, pie 11.novembra krastmalas, Daugavā ieripoja vieglā automašīna.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta preses pārstāve Agrita Vītola apstiprināja, ka plkst.18.57 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu Rīgā, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, upē iebraukusi vieglā automašīna.

Glābēji konstatējuši aptuveno automašīnas atrašanās vietu un tālāk spēkratu upes dzelmē meklējuši Rīgas pašvaldības policijas ūdenslīdēji. Tomēr, kā informēja Vītola, ceturtdienas vakarā transportlīdzekli atrast neizdevās, tāpēc zemūdens meklēšanas darbi tiks turpināti piektdien.

Visbeidzot šodien glābējiem izdevies izvilkt no Daugavas ieripojušo automašīnu. Kā redzams iegūtajos video materiālos no negadījuma vietas – automašīna Daugavā ieripoja nepilnas minūtes laikā, jo nebija izmantota stāvbremze novietojot to stāvvietā. Tāpat tiek ziņots, ka cietušo negadījumā nav.