ASV prezidents Džo Baidens ceturtdien turpināja uzstāt, ka viņš kandidēs uz pārvēlēšanu amatā, tomēr jaunas viņa pārteikšanās NATO samita vadīšanas laikā vairoja šaubas par viņa piemērotību.

81 gadu vecais prezidents centās parādīt sevi, vadot NATO samitu Vašingtonā divas nedēļas pēc tam, kad viņa nepārliecinošā uzstāšanās debatēs ar republikāņu kandidātu eksprezidentu Donaldu Trampu radīja bažas demokrātu vidū, ka viņš vēlēšanās varētu zaudēt Trampam.

Baidens samita laikā kļūdaini iepazīstināja ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, nosaucot viņu par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet ātri izlaboja teikto.

🚨#BREAKING: Watch as President Joe Biden accidentally introduced Ukraine’s Zelenskiy as 'President Putin' as he handed over the microphone to him, causing gasps at the NATO summit before correcting himself pic.twitter.com/UwJ8D0p1Lp

