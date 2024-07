Foto: AP/SCANPIX

ASV un vairākas citas NATO valstis tuvākajos mēnešos nosūtīs Ukrainai desmitiem pretgaisa aizsardzības sistēmu, tai skaitā vismaz četras sistēmas “Patriot”, liecina jauna kopīga vienošanās.

“Šodien es paziņoju par vēsturisku pretgaisa aizsardzības aprīkojuma ziedojumu Ukrainai,” paziņoja ASV prezidents Džo Baidens, otrdien atklājot NATO samitu Vašingtonā. “ASV, Vācija, Nīderlande, Rumānija un Itālija piešķirs Ukrainai aprīkojumu vēl piecām stratēģiskajām pretgaisa aizsardzības sistēmām.”

Papildus tam ASV un citas NATO valstis tuvākajos mēnešos piegādās desmitiem citu taktisko pretgaisa aizsardzības sistēmu un simtiem to munīcijas vienību.

Samita atklāšanā Melona auditorijā, kur 1949.gadā tika parakstīts Ziemeļatlantijas līgums par NATO nodibināšanu, Baidens un NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs runāja par alianses svarīgumu un nepieciešamību kopīgi atbalstīt Ukrainu.

Krievijas diktators Vladimirs Putins grib “noslaucīt Ukrainu no kartes”, sacīja Baidens. “Un mēs zinām, ka Putins neapstāsies Ukrainā. Bet, bez šaumām, Ukraina spēj apturēt Putinu un to izdarīs.”

Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs piedalās NATO samitā Vašingtonā, ASV, 10.07.2024. Foto: AP/SCANPIX

Saskaņā ar otrdien publicēto kopīgo paziņojumu ASV, Vācija un Rumānija nosūtīs Ukrainai papildus “Patriot” baterijas, bet Nīderlande un citas NATO valstis piegādās “Patriot” sastāvdaļas vēl vienas baterijas izveidošanai. Itālija piegādās pretgaisa aizsardzības sistēmu SAMP-T.

Citas NATO valstis, tostarp Kanāda, Norvēģija, Spānija un Lielbritānija, piegādās citas sistēmas, kas palīdzēs Ukrainai paplašināt savas pretgaisa aizsardzības diapazonu. Starp šīm sistēmām būs NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS un “Gepard”. Citas valstis ir piekritušas piegādāt munīciju šīm sistēmām.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien sociālajos medijos lika saprast, ka pretgaisa aizsardzība vēl arvien ir viņa valsts galvenā prasība, un viņš vairākkārt lūdzis piegādāt sistēmas “Patriot”.

Zelnskis pēc Baidena paziņojuma soctīklā “X” norādīja: “Savā uzrunā Ronalda Reigana institūtā es izteicu pateicību Amerikas Savienotajām Valstīm par stingro nostāju, aizstāvot brīvību un atbalstot Ukrainu. Tagad ir ļoti svarīgi uzvarēt, lai gūtu virsroku pār Krievijas karu un teroru.”

“75 gadus eiropieši varēja būt pārliecināti, ka, lai arī kādas būtu domstarpības NATO iekšienē, runājot ar Krieviju neviens netirgos Eiropas valstu dalību. Bet kāpēc Maskava uz to cer tagad? Un kāpēc vārdi “Ukraina ir NATO dalībvalsts” Maskavā izraisa vēl lielākas bailes?” tā jautāja Zelenskis soctīklā “X” NATO samita laikā Vašingtonā.

Ukrainas prezidents savā ierakstā soctīklā vēl norādīja: “Cik ilgi Putins vēl var izturēt? Atbilde ir tepat Vašingtonā – jūsu vadība, jūsu rīcība, jūsu izvēle – izvēle rīkoties tagad. NATO samitā ir vajadzīgi stingri lēmumi, un mēs tos gaidām un paļaujamies uz tiem. (…) Kad tas ir nepieciešams, lai sakautu ienaidniekus, tu sakauj ienaidniekus. Jūs rīkojaties. Jūs uzvarat. Tā jūs uzvarat karos. Tieši tādi ir ukraiņi, un tāpēc es lepojos, ka esmu ukrainis. Tā mēs varam uzvarēt Putinu.”

Ukrainas prezidents Volodimrs Zelenskis saka uzrunu NATO samitā Vašingtonā, ASV, 09.07.2024. Foto: AFP/SCANPIX

Otrdien uzrunā Vašingtonā Ukrainas prezidents Zelenskis aicināja ASV politiskos līderus būt stingriem un bez kompromisiem, aizstāvot Ukrainas demokrātiju pret Krievijas prezidentu Putinu, ziņoja “Deutsche Welle”.

Zelenskis mudināja Ukrainas sabiedrotos negaidīt novembra prezidenta vēlēšanas ASV, lai varētu veikt stingrākus pasākumus pret Putinu. “Ir pienācis laiks izkāpt no ēnas, pieņemt stingrus lēmumus… rīkoties un negaidīt novembri vai kādu citu mēnesi,” uzrunā NATO samitā Vašingtonā uzsvēra Zelenskis.

Bijušais prezidents Donalds Tramps, kurš 15. jūlijā Republikāņu nacionālajā konventā oficiāli kļūs par republikāņu kandidātu, iepriekš ir kritizējis NATO dalībvalstu izdevumus aizsardzībai, tādējādi radot bažas Eiropā par ASV atbalsta turpināšanu gadījumā, ja novembrī Tramps atgriezīsies Baltajā namā.

Zelenskis piebilda, ka ASV prezidentam jābūt “bezkompromisa demokrātijas aizstāvim, kā arī bez kompromisiem iestāties pret Putinu un viņa aprindām”. Ukrainas prezidents sacīja, ka, lai gan viņam pirms Krievijas 2022.gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā bijušas “labas tikšanās” ar Trampu, tomēr viņš “Trampu nepazīst ļoti labi” un nespēj prognozēt Trampa rīcību gadījumā, ja viņš tiks atkārtoti ievēlēts par ASV prezidentu novembrī.

Ukrainas prezidents savā NATO samita uzrunā piebilda, ka Krievijas gaisa triecienos, kas pirmdien, 8.jūlijā, bija vērsti pret Ukrainas pilsētām, tika nogalināti 43 cilvēki, tādējādi palielinot bojāgājušo skaitu līdz 37 cilvēkiem.

