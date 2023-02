Atjaunotais nacionālo partizānu baznīcas bunkurs Stompaku purvā. Foto: Zigmunds Bekmanis

VIDEO. Balvu novadā notiek bunkura atjaunošanas darbi Ieteikt







Līdz Latvijas Nacionālo partizānu mītņu piemiņas vietai Stompakos aptuveni pusotra kilometra garumā ved marķēta tūrisma taka, galamērķī izveidota ugunskura vieta, virs zemes paceļas pērn atjaunotās baznīcas jumts. Būvniecība turpinās un šoziem uz salas purva vidū ceļ arī nometnes štāba un tā apsardzes bunkurus, vēsta Latgales reģionālā televīzija.

Ilmārs Locāns Susāju pagasta pārvaldes vadītājs: “Šis būs atjaunots dzīvojamais bunkurs, kur dzīvoja karavīri, kareivji, tie, kas cīnījās par brīvu Latviju un tiks atjaunots arī komandieru bunkurs. Tie cīnītāji tomēr cīnījās, lai mums būtu sava valsts, savs karogs, sava himna, sava tēvzeme. Šis arī ir kā piemērs ukraiņiem. Ukraiņi arī cīnās par savu tēvzemi, par savu valsti.”

Zigmārs Turčinskis vēsturnieks: “Tā ir lielākā Latvijas Nacionālo partizānu nometne, kurā ir bijis sapulcēts lielākais partizānu skaits vienā vietā, tas ir, apmēram 350 cilvēki un tajā vietā ir izveidojusies viena no lielākajām un principā pirmā no Nacionālo partizānu organizācijām – Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. Tur, protams, arī ir notikusi viena no lielākajām Nacionālo partizānu kaujām pret okupācijas karaspēku. 1945. gada 2. martā Stompaku kauja.”

Apmetne Stompakos bija viena no lielākajām Baltijā, purvainā un akačainā apvidus dēļ grūti sasniedzama. To veidoja 24 bunkuri, kā arī vairākas virszemes būves. Jauno bunkuru bedres izraktas tieši tur, kur 40. gadu vidū tie atradās reāli, veikti arī arheoloģiskie izrakumi un pētījumi.

Zigmārs Turčinskis vēsturnieks: “Štāba bunkurā tika atklāts, tur ir bijusi grīda no maziem sprungulīšiem izlikta un starp šie sprungulīšiem bija sabirušas patronas un sieviešu zelta rokas pulkstenītis.”

Ilmārs Locāns Susāju pagasta pārvaldes vadītājs: “Kad sāka veidot šo purva saliņu, te arī bija mežsargi, te bija mācītājs, te bija arī tādi parasti karavīri, kuri zināja šī purva reljefu. Bija privātie, arī bija skolotāji, arī bija jaunieši. Viņi bija vairāk drošā vietā, jo zināja, kur ir sauss, kur var iziet, kur var atnākt.”

Stompaku purvs iekļauts “Natura 2000” teritorijā un tieši tāpēc bunkuru būvniecība notiek ziemā, kad dabas aizsardzības noteikumi nav tik stingri. Turklāt būvmateriālu pārvietošana tik mitrā apvidū šādos laika apstākļos vismaz ir iespējama. Vizuli bunkuri būs veidoti pēc vēsturisko liecību parauga.

Zigmārs Turčinskis vēsturnieks: “Var redzēt, arī tolaik visticamāk ir visu laiku plūdis bunkuros iekšā ūdens. Viņiem viena bija izeja no bunkura un otra bija faktiski logs vai tā kā rezerves izeja, caur kuru viņi smēla ārā ūdeni.”

Ilmārs Locāns Susāju pagasta pārvaldes vadītājs: “Kad būvnieki raka vaļā, tur pat tika atrasts vēl pirmais vainags un tas bija no tādiem kociņiem, kādi bija salasāmi un arī tie būvdarbi tajā laikā tika veikti ziemā. Viņi ar gadiem, protams, ir sabrukuši un aizauguši, bet tagad viss tiek atjaunots. Arī par katru bunkuru, par katru vietu ir savs stāsts.”

Bunkuru atjaunošanas Stompakos mērķis arī ir atmiņu stāstu par mazāk zināmām Latvijas vēstures lappusēm nodošana nākamajām paaudzēm. Sakoptas Nacionālo partizānu apmetnes vietas apskatāmas arī citviet, piemēram, Rožkalnu pagastā Līvānu pusē un Augšdaugavas novadā.

Zigmārs Turčinskis vēsturnieks: “Kurzemē Rendas pagasta “Āpuzniekos” tur arī ir atjaunota partizānu nometne, tās viņu telts vietas un arī tur ir izveidots šis stāsts par to kauju, kas tur ir notikusi. Katrā novadā var atrast šo stāstu par pretošanās kustību un ir labi, ka ir šie cilvēki, kas ir gatavi šos stāstus stāstīt.”

Nometnes štāba un apsardzes bunkuru būvniecības darbi Balvu pusē noslēgsies februāra beigās un svinīga to atklāšana gaidāma ikgadējā Stompaku kaujas atceres pasākumā 3. martā.

VIDEO skatāms šeit: