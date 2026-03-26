VIDEO. “Bēdu brāļi” – septiņi nozagti suņi izbēg no gaļas fabrikas un kopā mēro 17 kilometrus līdz mājām 0
Sociālajos tīklos milzu popularitāti guvis stāsts par septiņiem suņiem, kuri pēc izbēgšanas no gaļas fabrikas kopā mērojuši vairāk nekā 17 kilometrus, lai atgrieztos savā ciematā.
Kā vēsta “Daily Mail”, dzīvnieki tika nofilmēti Čančuņas pilsētā, kur redzams, kā dažādu šķirņu suņi pārvietojas pa noslogotu šoseju, turoties cieši kopā kā īsta “banda”.
Video redzams, ka grupa īpaši aizsargā ievainotu vācu aitu suni, kuru pārējie ielenc, savukārt korgijs, kas ved baru, regulāri atskatās, lai pārliecinātos, ka neviens neatpaliek. Starp suņiem bija arī zelta retrīveri, labradors un pekinietis.
Aculiecinieks stāstījis, ka suņi neizskatījās pēc klaiņojošiem dzīvniekiem, bet gan pēc vienotas grupas, kas mērķtiecīgi pārvietojas. Lai gan viņš mēģinājis dzīvniekus novirzīt drošākā vietā, tie ignorējuši aicinājumus un turpinājuši ceļu.
Vēlāk dzīvnieku aizstāvji noskaidroja, ka suņi, iespējams, bija nozagti no tuvējā ciemata un izbēguši no transportlīdzekļa, kas tos veda uz gaļas fabriku.
Brīvprātīgie, izmantojot arī dronu, sekoja dzīvniekiem un palīdzēja tiem orientēties ceļā uz mājām. Divu dienu laikā – no 16. līdz 18. martam – visi septiņi suņi veiksmīgi atgriezās pie saviem saimniekiem.
Kāds īpašnieks atzina: “Mums ļoti paveicās, ka viņi atgriezās – nevis kļuva par barību.” Savukārt cita saimniece uzsvēra sava korgija gudrību, norādot, ka tas, iespējams, palīdzējis grupai atrast ceļu mājup.
Šis stāsts izpelnījies miljoniem cilvēku uzmanību visā pasaulē, daudziem slavējot suņu savstarpējo uzticību un spēju sadarboties pat bīstamās situācijās.