Krievija masīvi uzbrūk Kijivai ar droniem un ballistiskajām raķetēm: cilvēki iesprostoti zem gruvešiem
Krievijas bruņotie spēki ceturtdienas rītā veica masīvu gaisa uzbrukumu Kijivai.
“Ienaidnieks dod triecienu Kijivai ar bezpilota lidaparātiem un ballistiskajām raķetēm,” lietotnē “Telegram” paziņoja Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko.
“Pilsētā notiek sprādzieni. Galvaspilsēta ir pakļauta masīvam ienaidnieka uzbrukumam,” viņš piebilda.
Kijivas Dņipro rajonā krītošas dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēku uz piecstāvu dzīvojamās ēkas jumta. Holosejevas rajonā atlūzas nokrita uz ceļa braucamās daļas.
Solomjankas rajonā aizdegās automobilis stāvvietā. Oboloņas rajonā atlūzas trāpīja biznesa centra ēkai un dzīvoklim dzīvojamēkas 12. stāvā, izraisot ugunsgrēku, pavēstīja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.
Darņicas rajonā ir sagruvušas dzīvojamās ēkas konstrukcijas, un zem gruvešiem ir bloķēti cilvēki.
Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta.