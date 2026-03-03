VIDEO. Holivudas cienīga pakaļdzīšanās! Drons iemūžina, kā divi suņi zaķim pēdas dzen 0
Sociālajos tīklos plaši izplatījies iespaidīgs video no Ķīnas stepēm – reģiona, kas pazīstams ar plašām un atklātām zālāju teritorijām. No drona skatpunkta redzams brīdis, kad divi suņi pamana zaķi un acumirklī uzsāk zibenīgu pakaļdzīšanos.
Kadrā redzams, kā dzīvnieki demonstrē izcilu ātrumu un saskaņotu rīcību. Dinamiskie kadri atgādina ainu no asa sižeta filmas – pakaļdzīšanās notiek lielā ātrumā bez iespējām paslēpties.
Lai gan šis video bieži tiek publicēts ar apgalvojumu, ka tajā redzami vilki, kas medī zaķi, patiesībā kadrā redzami mājas suņi. Visticamāk, tie ir medību suņi vai vēja suņu tipa šķirne, kas izceļas ar ātrumu un izteiktu mednieka instinktu.
Atklātās stepes ainava padara pakaļdzīšanos īpaši iespaidīgu. Drona uzņemtais materiāls sniedz neparastu skatpunktu uz notikumiem dabā, ļaujot no augšas vērot dinamisku un spriedzes pilnu brīdi, kas daudziem atgādinājis kadrus no Holivudas filmām.