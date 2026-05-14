Vai šodien lietus gaidāms? Laika prognoze ceturtdienai 0
Agrā ceturtdienas rītā Latvijā ir neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus, liecina meteoroloģiskā informācija.
Lielākais nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem reģistrēts Alūksnē – 23,4 milimetri jeb 37% no mēneša normas.
Gaisa temperatūra +3..+8 grādi. Pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte laba un ļoti laba.
Rīgā saullēktā daļēji mākoņainas debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra +5..+6 grādi. Naktī lidostā gaiss bija atdzisis līdz +3 grādiem.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7,8 grādiem Ventspilī līdz +15,2 grādiem Gulbenē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 13. maijā bija +31 grāds Grieķijā un +33 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -12 grādi Alpu kalnos.
No pēcpusdienas Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus
Ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemē īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Visā valstī sauli brīžiem aizsegs mākoņi. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem.
Rīgā gaidāma visai saulaina diena, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +17 grādiem.
Skandināvijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā no 998 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē (jūras līmenī).