Foto: Pexels

Vai šodien lietus gaidāms? Laika prognoze ceturtdienai 0

Pievieno LA.LV
LETA
6:36, 14. maijs 2026
Ziņas Dabā

Agrā ceturtdienas rītā Latvijā ir neliels un mainīgs mākoņu daudzums, vietām Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus, liecina meteoroloģiskā informācija.

Kokteilis
Šīs profesijas patiešām eksistēja padomju laikos: tagad tās daudziem atgādina absurdu komēdiju
Kokteilis
Neturi sevi rāmjos! Piecām zodiaka zīmēm šī vasara būs karsta arī mīlas dzīvē
mēs nemanāmi bojājam savu redzi: oftalmologi nosauc 9 bīstamus ikdienas ieradumus
Lasīt citas ziņas

Lielākais nokrišņu daudzums pēdējā diennaktī atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem reģistrēts Alūksnē – 23,4 milimetri jeb 37% no mēneša normas.

Gaisa temperatūra +3..+8 grādi. Pūš lēns dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte laba un ļoti laba.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Neturi sevi rāmjos! Piecām zodiaka zīmēm šī vasara būs karsta arī mīlas dzīvē
“Zelenskis ir ieinteresēts kara turpināšanā.” Bijusī Zelenska preses sekretāre intervijā šķetina “patiesību” par Ukrainā notiekošo
Politologs: Valdības krīze var beigties slikti visiem

Rīgā saullēktā daļēji mākoņainas debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra +5..+6 grādi. Naktī lidostā gaiss bija atdzisis līdz +3 grādiem.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7,8 grādiem Ventspilī līdz +15,2 grādiem Gulbenē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 13. maijā bija +31 grāds Grieķijā un +33 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -12 grādi Alpu kalnos.

No pēcpusdienas Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus

Ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemē īslaicīgi līs, iespējamas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.

Visā valstī sauli brīžiem aizsegs mākoņi. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem.

Rīgā gaidāma visai saulaina diena, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz +17 grādiem.

Skandināvijā atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā no 998 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē (jūras līmenī).

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Domāju, ka tas notiek tikai multenēs…” kaķis sarīko īstu “inspekciju” putnu būrītī
VIDEO. Ezera malā izceļas dramatiska cīņa – agresīvs bebrs uzbrūk ģimenei
Zinātnieki atklāj, ka Zeme ir kritiski pārapdzīvota – cik cilvēku mūsu planēta spēj izturēt?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.