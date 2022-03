VIDEO. Berdjanskā okupanti sit un aiztur protestētājus

Krievijas karaspēka okupētajā Berdjanskā Zaporižjas apgabalā kārtējo reizi ielās izgājuši 200 līdz 500 iedzīvotāju, lai protestētu pret okupāciju, taču krievu karavīri sākuši demonstrantus sist un aizturēt, ziņo Ukrainas interneta televīzijas kanāls “Hromadske”.

Ļaudis sapulcējās krastmalā zem Ukrainas karogiem un dziedāja patriotiskas dziesmas, bet pēc tam pa galveno ielu devās uz mēriju, kuru ieņēmuši krievu okupanti.

Kā stāsta kāda akcijas dalībniece, demonstrantus sākuši ielenkuši krievu karavīri. Aptuveni 60 cilvēku atgriezušies krastmalā, un tad iebrucēji sākuši gāzt tos zemē un pārmeklēt.

Pārējos demonstrantus krievi atspieduši, draudot ar šaujamieročiem un izdarot brīdinājuma šāvienus gaisā.

❗️Residents of the temporarily occupied southern cities of Kherson, Kakhovka, and Berdyansk continue to oppose the occupation regime at the anti-Russian rallies. In Berdyansk, the occupiers have started detaining and beating civilians and firing shots in the air. #StopRussia pic.twitter.com/husjYKinxM

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 20, 2022