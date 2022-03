Vairāki tūkstoši Mariupoles iedzīvotāju piespiedu kārtā deportēti uz Krieviju, vēsta mediji

Ukrainas pilsētas Mariupoles varas iestādes paziņojušas, ka Krievijas karaspēks piespiedu kārtā deportējis vairākus tūkstošus iedzīvotāju uz Krieviju, vēsta vairāki ārzemju mediji The Guardian, Sky News, Reuters, CNN.

“Pagājušajā nedēļā vairāki tūkstoši Mariupoles iedzīvotāju tika deportēti uz Krievijas teritoriju,” teikts pilsētas domes paziņojumā “Telegram” kanālā sestdienas vakarā.

“Okupanti nelikumīgi aizveda cilvēkus no Livoberežnijas rajona un no patvertnes sporta kluba ēkā, kur no pastāvīgās bombardēšanas slēpās vairāk nekā tūkstotis cilvēku (galvenokārt sievietes un bērni).”

Sagūstītie Mariupoles iedzīvotāji tika nogādāti nometnēs, kur Krievijas spēki pārbaudīja viņu tālruņus un dokumentus, pēc tam dažus iedzīvotājus novirzīja uz attālām Krievijas pilsētām, teikts paziņojumā, piebilstot, ka “pārējo liktenis nav zināms”.

“Tas, ko šodien dara okupanti, ir pazīstams vecākajai paaudzei, kas redzēja šausminošos Otrā pasaules kara notikumus, kad nacisti ar varu sagūstīja cilvēkus,” teikts Mariupoles mēra Vadima Boičenko paziņojumā. “Ir grūti iedomāties, ka 21. gadsimtā cilvēkus var ar varu aizvest uz citu valsti.”

Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka otrdien Krievijā sāka ierasties autobusi, kas veda cilvēkus, saucot viņus par bēgļiem no Mariupoles, vēstīja Krievijas ziņu aģentūra “RIA Novosti”.

Tiek ziņots, ka pēdējā uzbrukumā aplenktajai pilsētai tika iznīcināta mākslas skola, kas tika izmantota kā bumbu patvertne, kur bija patvērušies aptuveni 400 cilvēku. Pastāv bažas, ka cilvēki ir iesprostoti zem skolas ēkas drupām. Informācija par cietušo skaitu tiek precizēta.

The #Mariupol city council reported that #Russian troops yesterday dropped a bomb on an art school in the Levoberezhny district, where about 400 residents – women, children and elderly people – were hiding. The building was destroyed. There are still civilians under the rubble. pic.twitter.com/Ztk3BDx3eb

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022