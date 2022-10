VIDEO. Brīvprātīgie robežkontroles punktos sniedz atbalstu bēgļiem no Ukrainas Ieteikt







Reaģējot uz to, ka Krievijas-Latvijas robežu šķērso kara bēgļi no Ukrainas, kurus Krievijas robežsargi aizturējuši no vairākām stundām līdz pat diennaktīm, jau aptuveni mēnesi robežkontroles punktā “Grebņeva” biedrības “Tavi draugi” brīvprātīgie izvietojuši telti un treileri. Tur ukraiņu bēgļiem ir iespēja tikt pie siltas tējas, kafijas un ēdiena, kā arī apģērba un citām nepieciešamajām lietām, ko saziedojuši Latvijas iedzīvotāji.

Robežkontroles punktā “Grebņeva” viens pēc otra ierodas Krievijas-Latvijas robežu šķērsojušie kara bēgļi no Ukrainas. Kā vieni no pirmajiem Latvijas teritorijā jau nepilnu mēnesi viņus sagaida brīvprātīgie no biedrības “Tavi draugi” un “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Dzīves aicinājums palīdzēt citiem – tā par brīvprātīgo darbu saka šajā reizē sastaptie Jānis un Liene. Uz robežu viņi dodas kā uz maiņu darbu, kur katru reizi tiek pavadītas vismaz 48 stundas, līdz viņus nomainīt ierodas nākamā brīvprātīgo komanda.

Diennaktī Krievijas-Latvijas robežu robežkontroles punktā “Grebņeva” šķērso aptuveni 250 līdz 300 kara bēgļi no Ukrainas. Lai arī pārtikas resursu, ar ko sagaidīt Ukrainas pilsoņus, šobrīd ir pietiekami, iestājoties aukstākam laikam, arvien lielāka nepieciešamība ir pēc silta apģērba. Tāpat biedrība “Tavi draugi” cer sagaidīt savā pulciņā klāt pienākam jaunus brīvprātīgos.