VIDEO. Dambja pārrāvums Krievijā turpina radīt postījumus. Soctīklu lietotāji to sauc par karmu

Tērzēšanas platformā “X”, kas agrāk bija zināma kā “Twitter”, vēstīts, ka dambja pārrāvums Krievijas Austrumos – Usurijskā – turpina izraisīt postījumus. Pēc lielajām lietavām līmenis vietējās upes ir krasi pacēlies, un tūkstošiem cilvēku tagad ir iesprostoti vai evakuēti.

Usurijskā applūst mājas un uzņēmumi, un remontdarbi pilsētā vien tiek lēsti 17 miljonu dolāru apmērā.

Dam Burst in Eastern 🇷🇺 Continues to Spread Havoc

Following #TyphoonKhanun‘s massive rains, local rivers have risen above historic highs and thousands are now trapped or evacuated.

The town of #Ussuriysk has seen some of the greatest damage with homes and businesses flooded,… https://t.co/fivXAIwrgU pic.twitter.com/C7D6toZtZM

