VIDEO. “Diena neiztika bez pārsteigumiem.” Pārbaudot Pierīgas peldvietu, zem ūdens atrod bīstamus priekšmetus 0
Ūdenslīdēju biedrība “Mitau Diver” sociālajos tīklos dalījusies ar brīdinošu informāciju – vienā no populārākajām Pierīgas peldvietām, Piņķu ūdenskrātuvē, ko vietējie iedzīvotāji mīļi dēvē par “Gurķīti”, zem ūdens atrastas rokasgranātas un cits liels, bīstams priekšmets, uz kura jau bija paspējis traumēties kāds atpūtnieks.
Ūdenslīdēji stāsta, ka sākotnēji saņēmuši informāciju no kāda vietējā iedzīvotāja par to, ka ūdenī atrodas kas bīstams. Biedrības komanda devusies uz norādīto vietu Piņķos, veikusi zemūdens apsekošanu un ziņoto priekšmetu tiešām atradusi. Tā kā objekts ir liels un tā izcelšanai no gultnes nepieciešama specializēta tehnika, ūdenslīdēji šo vietu marķējuši ar boju un par situāciju uzreiz informējuši atbildīgās iestādes.
Izmantojot izdevību, speciālisti turpat ūdenskrātuvē pārbaudījuši arī vairākas citas apkārtnes peldvietas, lai pārliecinātos par to drošību, taču šie meklējumi nesuši vēl bīstamāku atradumu.
“Diena neiztika bez pārsteigumiem – apsekošanas laikā tika atrastas arī rokasgranātas. Par atradumu nekavējoties tika informēta policija, un tālākās darbības veica atbildīgie dienesti,” ziņo “Mitau Diver” pārstāvji.
Ūdenslīdēji un glābēji atgādina visiem atpūtniekiem būt maksimāli uzmanīgiem, izvēloties vietas peldēšanai. Ja ūdenī vai krastā izdodas pamanīt aizdomīgus, nepazīstamus vai potenciāli bīstamus priekšmetus, tos nekādā gadījumā nedrīkst aiztikt, pārvietot vai mēģināt pašiem izvilkt krastā – par šādiem atradumiem nekavējoties jāziņo tiesībsargājošajām iestādēm un glābšanas dienestam pa tālruni 112.