Budapeštā, Donavas upes krastos, gaisā virmo milzīgi viendienīšu (ephemeroptera) mākoņi, kas šogad parādījušies agrāk un lielākā skaitā nekā ierasts. Iemesls – zemais ūdens līmenis un neparasti karstā vasara, kas piesaista simtiem tūkstošu, reizēm pat miljoniem viendienīšu pie pilsētas gaismām.

Šie kukaiņi steidz vairoties dažu stundu laikā pirms to īsais mūžs beidzas, radot iespaidīgu, bet haotisku dabas skatu.

Mayflies on the river Danube in Budapest are swarming earlier and in greater numbers than usual this year. Ecologist Gyorgy Kriska said it is likely to due to low water levels and an unusually hot summer https://t.co/y62VsMGtNf pic.twitter.com/ZwZ1yBX5Ey

— Reuters (@Reuters) July 28, 2025