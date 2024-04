Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, varas iestādēm nācās slēgt dažas automaģistrāles, kā arī uz laiku apturēt darbību Dubaijas starptautiskajā lidostā, kur tika pārcelti vai novirzīti vairāki reisi, vēsta NEXTA tērzēšanas platformā “X”.

Šāda situācija radījusies spēcīgās vētras un lietusgāžu dēļ. Iedzīvotāji tika mudināti palikt iekštelpās.

Kā vēsta “Khaleej Times”, applūdusi arī viena no metro stacijām, un AAE Futbola asociācija paziņoja, ka visas 16.aprīlī paredzētās spēles tiks atceltas.

Kā ziņo “Reuters”, darbība lidostā ir atsākta. Kopš plkst. 12.02 ir atcelts 21 izejošais un 24 ienākošie lidojumi, trīs lidojumi tika novirzīti uz citām lidostām, lidostas pārstāvji pastāstīja “Gulf News”.

