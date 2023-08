VIDEO. Dubaijas lidostā reisu aizkavē no krātiņa izbēdzis lācis Ieteikt







Tieši pirms pacelšanās no Dubaijas lidostas vienā no lidmašīnām izcēlās juceklis – tās kravas nodalījumā no krātiņa izbēga lācis, vēsta “Daily Mail”.

Tiek ziņots, ka reiss 123 Dubaijā bija ieradies no Irākas galvaspilsētas Bagdādes un tam bija paredzēts doties atpakaļ uz Irāku, līdz apkalpes locekļi uzzināja, ka kravas nodalījumā no pārvadājamās kastes izbēdzis lācis, tādējādi krietni aizkavējot izejošo reisu par vairāk nekā trim stundām.

Irākas premjerministrs Mohammeds Šaija’ Sabars al Sudani izvērsis diskusiju par to, kurš ir atbildīgs par incidentu, liekot veikt izmeklēšanu.

“Iraqi Airways” atvainojās saviem pasažieriem, lai gan apgalvoja, ka tā nav vainojama dzīvnieka izbēgšanā.

Aviokompānija apgalvoja, ka lāča transportēšana tika veikta saskaņā ar likumu un Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (IATA) apstiprinātajām procedūrām un standartiem.

Nav skaidrs, kāpēc dzīvnieks tika pārvadāts lidmašīnā un kas ir tā īpašnieks.

Savvaļas dzīvnieku turēšana mājdzīvnieku vietā ir kļuvusi īpaši populāra Irākas turīgo vidū, neskatoties uz varasiestāžu centieniem ieviest likumīgus veidus, kā dzīvniekus aizsargāt.