Publicists, filozofs, profesors Vents Sīlis

VIDEO. Filozofs, lektors Vents Sīlis: "Visus šos gadus esam mēģinājuši neaizvainot vienas konkrētas valsts maniakālo vadību, un te nu mēs esam…"







Jau trīs mēnešus karš Ukrainā un tā šausminošie notikumi ir daļa no mūsu realitātes, arī dodoties savās ikdienas gaitās, domas par to ir pastāvīgi klātesošas. Filozofs un lektors Vents Sīlis ir viens to tiem, kurš savu aktīvo pozīciju regulāri pauž sociālajos tīklos, un šoreiz viņš, būdams TV sarunu šova “Kad viņas satiekas” viesis, to dara.

Vents Sīlis uzskata, ka Ukrainā šobrīd dzimst jaunā Eiropa un reizē tik grauti priekšstati pašiem par sevi, un šīs atziņas īpaši zīmīgas ir tuvojošos vēlēšanu sakarā.

“Cik milzīga vērtība ir tas, ka mūs neviens nenogalina… Cik milzīgs upuris ir tas, ko Ukraina pašlaik nes. Tas, ka tur mirst cilvēki, ir briesmīgi, netaisni, bet šajā sāpju pilnajā procesā dzimst kaut kas skaists un cēls – jaunā Eiropa, ar pavisam citām ētiskām vērtībām. Cik svarīgi mums no tā ir iemācīties ir divas lietas – pirmkārt, brīvību, runāt to, ko tu domā, neklusēt par to, ka tavā acu priekšā notiek netaisnība. Visus šos gadus mēs esam mēģinājuši neaizvainot vienas konkrētas valsts maniakālo vadību un te nu mēs esam. Ja mēs nepratīsim to novērtēt, mēs arī savu brīvību neesam pelnījuši…” — uzskata Sīlis.

“Mēs varētu pamācīties no Ukrainas valdības, kā tas ir – dzīvot saskaņā ar savām vērtībām,” – viņš teic.

