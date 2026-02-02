VIDEO. “Gaidāma silta ziema!” Pēc rekordaukstas nakts latvieši ironizē par rudenī izteiktajām prognozēm 0
Šodien smieklīgākais joks noteikti šķiet novembrī izteiktās prognozes par to, ka šī būs silta ziema.
Tā kā tikko pārlaidām rekordaukstu nakti, šī laika prognoze daudziem liek nevainīgi pasmieties.
Protams, ka laika prognozes daudzreiz nepiepildās un izmaiņas notiek regulāri, tomēr komiski sanācis, piedzīvojot šādus aukstuma rekordus ziemā, kas tik prognozēta kā visai silta.
Jau ziņots, ka pirmdien plkst. 6 gaisa temperatūra Daugavgrīvas novērojumu stacijā, sākot pūst mērenam ziemeļu vējam, paaugstinājās līdz -9 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Īsi pirms sešiem rītā gaisa temperatūra Rīgas lidostā pazeminājās līdz -26 grādiem, sasniedzot lielāko salu kopš 2024. gada 8. janvāra.
Jau ziņots, ka lidostā pārspēts 2012. gada 2. februāra rekords, kad termometra stabiņš noslīdēja līdz -23,8 grādiem.
Pirmdien Rīgā gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem. Dienas gaitā pastiprināsies ziemeļu vējš, vakarā līča krastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz -6 grādiem.
Sinoptiķi prognozē, ka vēja ietekmē jūras līča dienvidos sāks veidoties ledus krāvumi.