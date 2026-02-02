VIDEO. “Gaidāma silta ziema!” Pēc rekordaukstas nakts latvieši ironizē par rudenī izteiktajām prognozēm 0

20:03, 2. februāris 2026
Šodien smieklīgākais joks noteikti šķiet novembrī izteiktās prognozes par to, ka šī būs silta ziema.

Tā kā tikko pārlaidām rekordaukstu nakti, šī laika prognoze daudziem liek nevainīgi pasmieties.

Protams, ka laika prognozes daudzreiz nepiepildās un izmaiņas notiek regulāri, tomēr komiski sanācis, piedzīvojot šādus aukstuma rekordus ziemā, kas tik prognozēta kā visai silta.

Toreiz laika ziņu vīrs Toms Bricis paredzēja, ka gaidāma silta ziema: “Gan novembris, gan decembris, gan janvāris līdz pat aprīlim – pilnīgi visi šie mēneši mūsu reģionā tiek prognozēti siltāki par klimatisko normu!”
@saamiite11 #tiktoklatvija🇱🇻 #tautaugone #latvija #ziema ♬ original sound – Kņopīte 🦊🇱🇻

Jau ziņots, ka pirmdien plkst. 6 gaisa temperatūra Daugavgrīvas novērojumu stacijā, sākot pūst mērenam ziemeļu vējam, paaugstinājās līdz -9 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Tas tobrīd bija mazākais sals valstī. Rīgas centrā sešos rītā bija -19 grādi, lidostā saglabājās bezvējš un -25 grādi.

Īsi pirms sešiem rītā gaisa temperatūra Rīgas lidostā pazeminājās līdz -26 grādiem, sasniedzot lielāko salu kopš 2024. gada 8. janvāra.

Jau ziņots, ka lidostā pārspēts 2012. gada 2. februāra rekords, kad termometra stabiņš noslīdēja līdz -23,8 grādiem.

Pirmdien Rīgā gaidāms saulains laiks, bez nokrišņiem. Dienas gaitā pastiprināsies ziemeļu vējš, vakarā līča krastā gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz -6 grādiem.

Sinoptiķi prognozē, ka vēja ietekmē jūras līča dienvidos sāks veidoties ledus krāvumi.

