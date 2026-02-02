Tūristu iecienītā pilsētiņā par dzelzceļa staciju vadītājiem ieceļ kaķus: viņi strādā pēc grafika, nēsā formas un pat saņem algu 0
Japānas dienvidos, Vakajamas prefektūrā, divas dzelzceļa stacijas oficiāli tikušas pie jauniem vadītājiem – kaķiem. Šī tradīcija pilsētā turpinās jau gandrīz 20 gadus.
Saskaņā ar dzelzceļa uzņēmuma “Wakayama Electric Railway” informāciju kaķi vārdā Jontama un Fukutama par dzelzceļa staciju vadītājiem tika iecelti svinīgā ceremonijā, kurā piedalījās paša uzņēmuma pārstāvji.
Ceremonijā piedalījās vairāk nekā 200 cilvēku – vietējie iedzīvotāji un amatpersonas.
Šo “kaķpriekšnieku” pienākumos ietilpst atrasties stacijā īpaši pielāgotā “ofisā” (pārbūvētā biļešu kasē), iepriecināt pasažierus ar savu klātbūtni un piesaistīt tūristus, tādējādi veicinot dzelzceļa līnijas popularitāti, ziņo UNIAN.
Kaķi strādā pēc grafika, nēsā īpašas priekšnieku cepures un saņem algu… barībā.
🚩Le Japon a un nouveau chat chef de gare. La ligne Kishigawa du chemin de fer électrique de Wakayama est célèbre pour ses chefs de gare félins. Un nouveau chat, Rokutama, a été nommé chef de gare stagiaire pour deux gares.
— TBNews (@TBNewsFr) January 9, 2026
Kaķu-priekšnieku tradīcija
Šī unikālā ideja radās 2007. gadā, kad astoņus gadus vecā kaķenīte Tama tika iecelta par stacijas vadītāju. Tajā laikā dzelzceļa līnija, kas stiepās cauri Vakajamai, cīnījās ar finansiālām grūtībām, un kaķis tika izmantots kā mārketinga instruments, lai piesaistītu pasažierus.
Rezultāts bija pārsteidzošs – pasažieru skaits pieauga par 17% jau pirmajā mēnesī, un vietējā ekonomika ieguva ap 1,1 miljardu jenu, pateicoties tūristu plūsmai.
Tama ar laiku tika paaugstināta par dzelzceļa kompānijas goda prezidenti, bet pēc viņas nāves – 2015. gadā – viņa tika apglabāta pēc sintoistu tradīcijām un atzīta par vietējo dievību. Viņai uzbūvēta neliela svētnīca stacijas peronā.
Tamas darbu turpināja citi kaķi, kuru vārdi satur vārdu “tama” – piemēram, Nitama, kas bija priekšnieks līdz 2025. gada nogalei. Tagad stafeti pārņēmuši Jontama un Fukutama, un nākotnē viņus, iespējams, aizstās Rokutama.
Šī kaķu tradīcija ir daļa no plašākas tendences Japānā, kas pazīstama kā “kaķonomika” – uzņēmējdarbības stratēģija, kurā kaķi kā talismani palīdz piesaistīt klientus un uzlabot uzņēmuma tēlu.