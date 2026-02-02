Latvijas vārds Epstīna faiIos: Siliņa ministrijām dod uzdevumus 8
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) devusi Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai vairākus uzdevumus saistībā ar ASV dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Premjere tviterī paziņojusi, ka ministrijām dotie uzdevumi ir veicami sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm. Tomēr premjere ierakstā neprecizē ne konkrētos uzdevumus, ne iestādes, ar kurām kopā šie uzdevumi būtu veicami.
Premjere raksta, ka iespējamie pagātnes notikumi ir jāizskata. Vienlaikus jāizvērtē, vai arī šodien nepastāv riski bērnu un jauniešu interešu aizsardzībai, pauž Siliņa. “Ja tādi tiek konstatēti, nekavējoties jāīsteno nepieciešamās izmaiņas,” norādījusi premjere.
Siliņa arī uzsver, ka valsts un iedzīvotāju pienākums ir aizsargāt bērnus un jebkurus iespējamos cilvēktirdzniecības upurus, nodrošinot pilnvērtīgu izmeklēšanu, atbalstu cietušajiem un stingru prevenciju. “Mums ir jānovērš jebkādi riski gan tagad, gan nākotnē,” pauž premjere.
Savukārt tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) tviterī norāda, ka valsts un mūsu visu pienākums ir aizsargāt gan bērnus, gan citus iespējamos cilvēktirdzniecības upurus, nodrošinot pilnvērtīgu izmeklēšanu un atbalstu cietušajiem.
“Ja esi vardarbības upuris vai zini informāciju, kas var palīdzēt dzimumnoziegumu, vardarbības vai cilvēktirdzniecības noziegumu atklāšanā tā dēvēto “Epstīna failu” izmeklēšanā, ziņo tiesībaizsardzības iestādēm. Svarīgi to darīt jau tagad, nevilcinoties,” aicina amatpersona.
Kā ziņots, 2026. gada janvāra izskaņā publiskotajos notiesātā dzimumnoziedznieka Epstīna lietas jaunākajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām, vēstīja LTV.
Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga – vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes.
Tāpat ziņots, ka Valsts policija (VP) sākusi pārbaudi par Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem.
Līdz šim ASV tiesībaizsardzības iestādes nav vērsušās Latvijas VP saistībā ar šiem failiem un tajos pausto informāciju. Vienlaikus VP ir informēta par publiskoto informāciju, un šobrīd notiek informācijas pārbaude, šīs ziņas tiek apkopotas, aģentūra LETA noskaidroja VP.
Tāpat jau notiek sadarbība gan ar citām Latvijas iestādēm, gan arī tiks pieprasītas ziņas atbilstoši starptautiskajai sadarbībai, bet plašāk policija patlaban komentārus nesniegs, norādīja policijā.
Latvijas prokuratūra deleģēs prokuroru, kurš līdzdarbosies VP īstenotajā pārbaudē, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.