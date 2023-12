Ziemassvētku gadatirgus Ķīpsalā 2023

FOTO. Ķīpsalā sācies plašākais Ziemassvētku gadatirgus. Ko piedāvā 500 tirgotāji no visām Baltijas valstīm?







Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā no šodienas līdz 17.decembrim notiks Ziemassvētku gadatirgus, aģentūru LETA informēja SIA “Baltic Expo” pārstāvji.

Ziemassvētku gadatirgus notiks šodien no plkst.12 līdz plkst.20, sestdien,16.decembrī, no plkst.9 līdz plkst.20 un svētdien,17.decembrī, no plkst.9 līdz plkst.19.

Ieeja gadatirgū būs bez maksas.

Ziemassvētku gadatirgū piedalīsies vairāk nekā 500 tirgotāju, amatnieku, mājražotāju un uzņēmumu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēs iegādāties dažādas dāvanas – koka un māla izstrādājumus, tekstilu, radošus rokdarbus, rotaslietas, aksesuārus, rotaļlietas un apģērbus bērniem, sveces, ziepes, ziemas sezonas gardumus, dažādus dzērienus, spēles, grāmatas un daudz ko citu.

Tāpat pasākuma laikā norisināsies arī dažādas aktivitātes un izklaide bērniem, jauniešiem un ģimenēm.