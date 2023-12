Foto no DESIGNTHUSIASM

Sagaidot Ziemassvētkus… Mazas odziņas interjerā – svētku dekori Ieteikt







Rebeka Rogale, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai mājās ienāktu svētku gaidīšanas noskaņa, nemaz nav nepieciešams milzum daudz dekoru, gaismiņu un stundām iztērēta laika. Pietiks ar pavisam mazu svētku piesitienu, lai katrā telpā radītu omulīgo pirmssvētku atmosfēru.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Mazītiņa eglīte

Pavisam mazu eglīti ievietojam podiņā ar zemi (var būt arī augoša). Podiņu ietinam maisa audumā un apsienam ar košu lenti (ar iepakošanu nevajag pārcensties, jo ik pa laikam audumu vajadzēs pavērt, lai zemi samitrinātu).

Izvēlamies sev tīkamus rotājumus un lentītes, ar ko izgreznot eglīti. Variants – ja negribam eglīti pārāk apkraut, rotājumus novietojam līdzās – kādā greznā traukā.

Derēs gan virtuvē, gan bērnistabā, gan darba telpā un dzīvojamajā istabā.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Ziedu kompozīcija + augļi

Izvēlamies košus ziedus, papildinām ar dabiskiem zaļumiem un izveidojam svētku pušķi. Līdzās vāzei novietojam šķīvi ar pieskaņotas krāsas augļiem. Šajā piemērā izmantots tradicionālais sarkanā un baltā salikums – rozes un granātāboli, bet var izmantot arī citas krāsas, piemēram, oranžo un zaļo. Tad noderēs kaut kas no kaltētiem ziediem, mandarīni, apelsīni un hurma. Derēs virtuvē un dzīvojamajā istabā.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Čiekuri un rotājumi

Līdzās virtuves traukiem novietojam lēzenu baltu bļodu, kurā ievietojam eglīšu rotājumus kopā ar čiekuriem. Dekorējam ar zaļām lapām (var būt arī mākslīgās). Krāsu salikumi pēc izvēles – tie, kas labāk piestāv konkrētajai virtuvei.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Skujas un rozes

Šajā dekorā gan svarīgi ievērot krāsu salikumu, jo dekoratīvais stikls un kristāls labi izceļ koši sarkanā un zaļā saskaņu.

Derēs virtuvē.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Dekoratīvs trauks + pīlādži un čiekuri

Derēs jebkāds dekoratīvs trauks – krūka, skārda trauks, koka vai māla vāze utt. Pīlādžu zarus pēc izvēles varam vēl papildus kombinēt arī ar dažādiem skujeņiem.

Derēs dzīvojamajā istabā, hallē.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Kūku pasniegšanas šķīvis – etažieris

Varbūt mājās ir tikai divstāvīgs kūku šķīvis, bet nav liela bēda, derēs arī tāds. Tikai tad tas jānovieto uz galda, kumodes vai plaukta. Kūku vietu līdz svētkiem ieņems eglīšu rotājumi un čiekuri, kuri nopūsti ar zelta vai sudraba krāsu. Toņu gammu izvēlamies, pieskaņojot šķīvja krāsām un noskaņai. Atkarībā no šķīvja dizaina iespējams izveidot ļoti dažādas kompozīcijas – romantiskas un maigas (porcelāns, rozā, gaiši zili, pelēki, pasteļtoņi), spilgtas un vizuļojošas (stikls, kristāls, sarkanie, zaļie, zilie, zelta toņi) vai rustikāli smagnējas (koks, keramika, brūnie, oranžie, sarkanie, zaļie toņi) u.c.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Puansetija no lielveikala

Pirmssvētku laikā lielākas un mazākas puansetijas nopērkamas gandrīz vai katrā veikalā. Tomēr vientuļā podiņā tā svētku noskaņu neraisa vai rada visai minimāli. Savukārt, ja to ievietojam dekoratīvā podiņā, pieskaņojam attiecīgas krāsas pledu un papildinām vēl ar kādu svētku aksesuāru – egļu zariem, zvaniņiem vai ko citu, noskaņa būs klāt, kā likts. Turklāt nav obligāti jāizvēlas sarkanā krāsa – nopērkamas puķes arī rozā, zaļā un balti zaļā krāsā. Attiecīgi arī izvēlamies pārējos aksesuārus.

Galvenais, nedrīkst aizmirst, ka puansetijas lapas ir indīgas – tās jāsargā no bērniem un dzīvniekiem.

Derēs dzīvojamajā istabā.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Lukturis

Derēs gan koka, gan keramikas, gan skārda lukturis. Galvenais, lai tas ir pietiekami liels, lai varētu būt par pilnvērtīgu dekoru. Lukturī ievietojam eglīšu rotājumus, tajā var likt arī sveci, čiekurus, apsiet ar krāsainu lenti (tikai sveci tad gan nevajag dedzināt). Lukturi novietojam uz egļu zariem.

Derēs verandā, hallē, arī uz lieveņa.

Foto no DESIGNTHUSIASM

Dažādi svētku nieki

Katram no mums ir iemīļotas lietas, kas palīdz raisīt svētku sajūtas. Vienam tās ir sveces un skuju zari, citam ēdamas lietas – mandarīni, šokolāde, konfektes un karsts dzēriens, bet vēl kādam īpaša svētku tasīte, salvetes un rotājumi. Pie darba galda katrs var izvēlēties kaut ko no tā, kas uzmundrinās gan skatu, gan sajūtas.