Otro reizi nedēļas laikā Čečenijas galvaspilsētai Groznijai uzbrukts ar droniem. Vietējie iedzīvotāji ziņojuši par dronu pārlidojumiem un sprādzieniem, vēsta “Unian”.

Aculiecinieki vēstījuši, ka uzbrukuma mērķis bijis OMON bāze un 2. speciālais policijas pulks.

Sociālajos tīklos izplatījušies videofragmenti, kuros redzams, kā ar sprāgstvielām aprīkots drons lido virs Groznijas un trāpa mērķim, izraisot sprādzienu.

🛩️The attack on Grozny the capital city of Chechnya continues, according to locals, 4 explosions have already been heard.💥

🇺🇦The "Firebird" also flew to the OMON base.🔥 pic.twitter.com/cc2T1LBnDY

— Kakka🎖️ (@kakkamax) December 15, 2024