Hinduistu pasākumā Indijā līdz nāvei sabradāto cilvēku skaits pieaudzis līdz 121, trešdien paziņojušas amatpersonas. Utarpradēšas štatā otrdien pasākumā klajā laukā, kurā bija atļauts uzņemt aptuveni 80 000 cilvēku, sapulcējās vairāk nekā 250 000. Drūzma izcēlās pasākuma noslēgumā. Cilvēki paklupa cits pār citu un noripoja pa nogāzi, iegāžoties dīķī, stāstīja aculiecinieki.

Lielākā daļa bojāgājušo ir sievietes. Vairāki desmiti cilvēku ir ievainoti.

Amatpersonas pieļauj, ka drūzmēšanos izraisīja apmeklētāji, kas centās savākt zemi no vietas, kur stāvēja hinduistu līderis, kas bija galvenā pasākuma zvaigzne. Citi vainoja putekļu vētru, kas esot izraisījusi paniku.

Šī ir lielākā šāda traģēdija, kāda Indijā notikusi pēdējos vairāk nekā desmit gados. 2008.gadā templī Džodpūrā pūlī līdz nāvei tika sabradāti 224 svētceļnieki un 400 tika ievainoti.

More than 100 people were killed on Tuesday and many others were injured in a stampede during a Hindu religious event in the northern Indian state of Uttar Pradesh, where thousands of devotees had gathered. Here's what to know. https://t.co/Et1YuF4lcQ pic.twitter.com/nLYRwNcBvB

— The New York Times (@nytimes) July 2, 2024