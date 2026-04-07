VIDEO. Kā izskatīsies jaunie “Bolt” reakcijas pārbaudes testi? Sociālajos tīklos parādīti pirmie kadri 0
Sociālajos tīklos publicēts video, kurā pirmo reizi var redzēt, kā praksē izskatīsies jaunie reakcijas testi koplietošanas transportlīdzekļu, precīzāk “Bolt” elektroskrejriteņa, lietotājiem. Ar video platformā “X” dalījies Rihards Gromuls.
Video viņš amizantā manierā ļauj ielūkoties, kā tieši darbosies sistēma — lietotājam būs jāreaģē uz vizuāliem signāliem, piemēram, jāuzspiež uz ekrāna brīdī, kad iedegas signāls. Ja reakcija būs par lēnu, piekļuve transportlīdzeklim uz laiku tiks liegta.
Nez! Man jau liekas drusku pa traku tie Bolt skūtera reakcijas testi! 😭 šitā nekad netikšu pie braukšanas! pic.twitter.com/SYmOtr7MZd
— Rihards Gromuls (@Gromuls) April 6, 2026
Aģentūra LETA jau 1. aprīlī vēstīja, ka lielākā daļa koplietošanas transportlīdzekļu operatoru, stājoties spēkā izmaiņām Ceļu satiksmes likumā, ir ieviesuši alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testus, kuri transportlīdzekļu lietotājiem būs jāpilda pirms katra brauciena, kā arī vadīšanas tiesību pārbaudi.
Vienlaikus reakcijas testa ieviešanas izmaksu dēļ šajā sezonā nebūs pieejami “Nextbike LV” koplietošanas velosipēdi, savukārt elektrisko mopēdu koplietošanas platforma “Skok Sharing” vēl nav sākusi sezonu un strādā pie risinājumu ieviešanas.
Koplietošanas transportlīdzekļu operatora “Bolt Drive” vadītājs Latvijā Edvīns Kažoks sacīja, ka operatoriem nebija vadlīniju, kādiem ir jābūt reakcijas testiem, tādēļ katram uzņēmumam ir dažādi risinājumi.
Piemēram, “Bolt Drive” platformā ir jāveic reakcijas tests, kurā, iedegoties luksoforam, uz tā ir jāuzspiež. Ja reakcija būs par lēnu, piekļuve automašīnai būs liegta uz trim stundām. Arī koplietošanas transportlīdzekļu platformā “City Bee” reakcijas testa laikā trīs reizes, pēc iespējas ātrāk, ir jāuzspiež uz figūras. Savukārt “Bolt” skrejriteņu reakcijas testu varēs pildīt neierobežotu skaitu reižu.
Viņš piebilda, ka operatori likuma izskatīšanas laikā norādīja uz vairākiem izaicinājumiem, piemēram, problēmas varētu būt ar ieplīsušu un vecāku ierīci, kā arī tests aizņems papildu laiku pirms brauciena sākšanas. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tādējādi tiek diskriminētas lietotāju grupas, piemēram, seniori un cilvēki ar kustību traucējumiem, kā arī uzņēmums nevar garantēt rezultātu.
Kažoks arī uzsvēra, ka citu valstu pieredze liecina, ka šādi testi ir jāveic, piemēram, nedēļas nogalēs, tādēļ operatori atkārtoti vērsīsies, lai šīs izmaiņas tiktu pārskatītas. Vienlaikus operatori uzsvēra, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā reakcijas tests ir obligāts pirms katras pakalpojuma saņemšanas reizes un kur šāda prasība ir iestrādāta likumā.
SIA “Ride Mobility” izpilddirektors Edgars Jākobsons aģentūrai LETA norādīja, ka “Ride” platformā reakcijas testu varēs veikt trīs reizes, bet, ja to neizdosies izpildīt, klients pakalpojumu nevarēs iegādāties 12 stundas, tomēr viņš sacīja, ka katrs operators patur iespējas pielāgot šos nosacījumus un sekot līdzi reālajai situācijai.
Jākobsons konkrētas investīcijas reakcijas testa ieviešanā neatklāja, bet norādīja, ka tās bija vairāki desmiti tūkstošu eiro. Savukārt Kažoks norādīja, ka investīcijas bija būtiskas un tās tika finansētas no iekšējiem resursiem.
Tāpat arī Kažoks sacīja, ka kompānija sekos līdzi datiem un, iespējams, nedēļas nogalēs reakcijas testiem būs jāievieš stingrāki algoritmi. “Vienlaikus sagaidām, ka skrejriteņu braucienu skaits būs mazāks, jo lietotājiem negribēsies papildu slogu. Savukārt koplietošanas automašīnās nesagaidām lielu kritumu, bet varēsim uzzināt tendences,” viņš piebilda.
“Nextbike LV” uzņēmuma īpašnieks Mārcis Blumbergs aģentūrai LETA skaidroja, ka uzņēmuma sistēma ir vienota vairākās valstīs, tādēļ šādi ierobežojumi attiektos uz visiem klientiem, kā arī izmaksas būtu salīdzinoši lielākas. “Patlaban velosipēdi Latvijā atrodas noliktavā. Ja šī gada laikā tiks apstiprināts izņēmums, ka jaunās prasības neattiecas uz koplietošanas velosipēdiem, tad pastāv iespēja, ka nākamajā sezonā uzņēmums atsāktu darbību,” viņš piebilda.
Operatoru ieskatā Latvijā efektīvāk būtu ieviest stingrākus sodus par braukšanu reibumā, stiprināt policijas kontroli uz ielām ikdienā un ar reidiem, kā arī veidot kopīgu datubāzi ar braucējiem, kuri pieķerti reibumā, kas ļautu ierobežot piekļuvi koplietošanas transportlīdzekļiem.
Vienlaikus operatoru ieskatā koplietošanas skrejriteņiem ir daudz stingrākas prasības nekā privātajiem skrejriteņiem, lai gan privātie skrejriteņi veido 60% no kopējā Latvijā reģistrēto skrejriteņu skaita. Tādējādi policijai būtu jānošķir privātie un koplietošanas transportlīdzekļi, lai varētu pieņemt mērķtiecīgus un datos balstītus lēmumus.
Satiksmes ministrijas (SM) parlamentārais sekretārs Kristaps Zaļais aģentūrai LETA norādīja, ka SM iepriekš virzīja grozījumus, kas paredzēja pašvaldībām noteikt, vai šādi reakcijas testi ir nepieciešami un kādos laikos, jo pašvaldībās ir dažādas situācijas, tomēr Saeimā šis priekšlikums atbalstu neguva. Tādējādi reakcijas testi darbosies diennakts režīmā, tomēr SM plāno iesniegt atkārtotus grozījumus Ceļu satiksmes likumā, lai meklētu potenciālos risinājumus, piemēram, reakcijas testus ieviest tikai piektdienās nakts stundās.
Tāpat ziņots, ka Saeima pērn novembrī pieņēma SM sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz no šodienas ieviest alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testu pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas.
Grozījumi paredz, ka koplietošanas pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas elektroniskajā lietotnē vai mājaslapā jāīsteno pakalpojuma saņēmēja vecuma pārbaude un jāpārliecinās par attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī jāīsteno pakalpojuma saņēmēja reaģēšanas spēju pārbaude alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes kontrolei.
Ja koplietošanas pakalpojumu sniedzēji lietotnēs vai mājaslapās neīstenos vecuma un vadīšanas tiesību pārbaudi, tiks piemērots naudas sods no 70 līdz 350 eiro, kā arī reaģēšanas testu neesamības gadījumā komersantam varēs piemērot sodu no 70 līdz 350 eiro.