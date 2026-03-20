"Tas beidzās ar ievērojamām papildu izmaksām." Sievietei "Bolt Drive" izmantošana sagādā nepatīkamu pārsteigumu
Koplietošanas automašīnas ir ērts risinājums, ko ikdienā izmanto daudzi cilvēki. Tomēr ne vienmēr viss rit gludi. Kāda mūsu portāla lasītāja nesen dalījās savā sašutumā par situāciju ar “Bolt Drive” pakalpojumu. Izmaiņas darbības zonās var radīt nepatīkamus pārsteigumus un ievērojamas papildu izmaksas, ja lietotāji paļaujas uz ierastajām vietām, kur automašīnu var atstāt.
“Es diezgan regulāri izmantoju “Bolt Drive” pakalpojumus – dzīvoju Pierīgā, tāpēc tas ir ērts un labs risinājums, kā nepieciešamības gadījumā ātri tikt līdz galvaspilsētai. Taču mans pēdējais brauciens radīja lielu apjukumu – biju pārliecināta, ka varēšu novietot automašīnu tajās vietās, kur tas bija iespējams vasarā un rudenī, bet gandrīz visa mana pilsēta šobrīd ir sarkanā zonā.
Vēlētos uzzināt vairāk, kā tiek plānotas baltās un sarkanās zonas pilsētās?”
LA.LV sazinājās ar “Bolt” pārstāvjiem, lai noskaidrotu, kā tiek noteiktas sarkanās zonas “Bolt Drive” pakalpojumā? Un vai tiek plānoti kādi uzlabojumi navigācijā, lai tā būtu pārskatāmāka? Lai cilvēkiem jau brauciena sākumā būtu skaidrs, kur varēs pabeigt automašīnas nomu?
Skaidro Edvīns Kažoks, “Bolt Drive” vadītājs Latvijā: “Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka “Bolt Drive” automašīnas ir pieejamas tur, kur un kad cilvēkiem tās ir visvairāk nepieciešamas. Lai to panāktu, mēs pielāgojam savas darbības zonas, balstoties uz faktiskajiem izmantošanas datiem, tostarp braucienu biežumu, transportlīdzekļu izmantošanas rādītājiem un pieprasījumu atkarībā no atrašanās vietas.
Ziemā pieprasījums ir ievērojami lielāks Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē. Mūsu dati liecina, ka attālākās teritorijās automašīnas aukstajos mēnešos var palikt neizmantotas vairākas dienas.
Vasaras sezonā ceļošanas paradumi mainās. Tūrisma un sezonas braucieni palielina pieprasījumu ārpus galvaspilsētas. Šajā periodā automašīnas tiek izmantotas biežāk apgabalos, kas atrodas tālāk no Rīgas, kas ļauj mums paplašināt darbības zonas, vienlaikus nodrošinot, ka transportlīdzekļi tiek regulāri izmantoti un ir pieejami.
Zonu plānošana tiek nepārtraukti pārskatīta, pamatojoties uz izmantošanas datiem un mobilitātes tendencēm. Pašlaik mēs stiprinām sadarbību ar pašvaldībām, lai labāk integrētu automašīnu koplietošanu vietējā transporta plānošanā.”
“Bolt Drive” vadītājs informē, ka tiek strādāts pie tā, lai nākotnē būtu vairāk iespēju, kur atstāt koplietošanas automašīnas.
“Vienlaikus mēs paplašinām sadarbību ar privātajiem autostāvvietu operatoriem, lai palielinātu pieejamo autostāvvietu skaitu apgabalos, kur pieprasījums ir vislielākais, bet publiskās infrastruktūras kapacitāte ir ierobežota. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka koplietošanas automašīnas tiek integrētas pilsētas transporta sistēmā praktiskā un uzticamā veidā.
Mēs saprotam, ka lietotājiem ir svarīga skaidrība par darbības zonām. “Bolt” lietotnē vienmēr ir atspoguļota aktuālā darbības karte, ieskaitot visas nesenās izmaiņas. Mēs aicinām lietotājus vienmēr pārbaudīt savu galamērķi lietotnē, pirms tiek pabeigts brauciens.
Lietotājiem, kas atrodas ārpus Rīgas vai tās apkārtnes, kā arī tiem, kas plāno garākus reģionālos braucienus, mēs piedāvājam ikdienas nomas iespēju par fiksētu maksu. Šajā gadījumā transportlīdzeklis paliek rezervēts lietotājam visam nomas periodam, ļaujot ceļot ārpus standarta darbības zonām. Nomas perioda laikā lietotāji sedz visus piemērojamos autostāvvietas maksājumus un var novietot transportlīdzekli saskaņā ar vietējiem autostāvvietas noteikumiem tur, kur viņiem ir visērtāk.”
