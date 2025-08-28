#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: LETA

kokteilis.lv
19:43, 28. augusts 2025
Kokteilis Apbrīno

Sociālajos tīklos “TikTok” un “Thread” mūziķis Andris Mikulis dalījies ar īsu video fragmentu, kurā redzams amizants satikšanās brīdis ar Krišjāni Kariņu.

Publicēto video fragmentu mūziķis komentējis ar vārdiem: “Tas brīdis, kad tu brauc ar teslu, bet Krišjānis…”

@andrismikulismusic

Tas brīdis, kad brauc ar teslu, bet Krišjānis….

♬ Mission Impossible – Adam Clayton

Tas, ka Krišjānis Kariņš ikdienā mēdz pārvietoties ar velosipēdu, nav nekāds noslēpums, tomēr šāda veida satikšanās uz ielas ar kādreizējo Latvijas Ministru prezidentu sabiedrībai šķiet ļoti uzjautrinoša. Par to liecina daudzie komentāri “TikTok” platformā!

Kāds cilvēks novērtē to, ka Kariņš ar velosipēdu ir ātrāks nekā Tesla, bet kāds cits atkal pauž sajūsmu, ka viņš nepārvietojas ar limuzīnu.

“Ļoti krasas pārmaiņas no privātas lidmašīnas uz riteni, bet uzvalks paliek neatņemama sastāvdaļa. Latiņa ir jātur,” rakstīja kāda “TikTok” lietotāja.

“Galvenais, lai nelido ar privātajiem reisiem,” piebilda vēl kāda video platformas lietotāja.

Savukārt “Thread” lietotāji pauduši šādus viedokļus par redzēto – “Kur ķivere? Neapdomīgi!”, “Iekabināja Teslai”, “Pēc tiem visiem lidojumiem, piesēdis pie zemes”.

