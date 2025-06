VIDEO. Kāpēc sarkanais signāls vairs nav šķērslis? Uz dzelzceļa pārbrauktuvēm pieaug bīstamo avāriju skaits Ieteikt







VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ik gadu reģistrē simtiem pārkāpumu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm vai to tuvumā, un lielākoties tie ir saistīti ar autovadītāju pārgalvību un rupjiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

Visbiežākie no tiem ir automašīnu stāvēšana pārbrauktuves zonā starp vai zem aizsargbarjerām pēc to nolaišanas, kā arī pārbrauktuves šķērsošana pie aizliedzošā signāla. Šāda rīcība ne tikai apdraud pašu autovadītāju un pasažieru drošību, bet arī aizkavē vilcienu kustību un ietekmē simtiem dzelzceļa pasažieru.

Pērnā gada nogalē Rīgā, šķērsojot dzelzceļa sliedes pie sarkanā aizliedzošā signāla, notika sadursme starp automašīnu un kravas vilcienu. Slimnīcā tika nogādāti divi cietušie — autovadītājs un pasažieris. Šogad līdzīgas sadursmes fiksētas jau trīs reizes: janvārī Smārdē autovadītājs, ignorējot sarkano signālu, ietriecās braucoša pasažieru vilciena pirmajā vagonā; maijā Aucē vieglā automašīna sadūrās ar vilcienu, šoreiz bez cietušajiem; savukārt Gulbenes novadā kāds autovadītājs guva traumas pēc sadursmes ar vilcienu.

LDz apkopotā statistika ir satraucoša. Šā gada pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 197 gadījumi, kad autovadītāji šķērsojuši pārbrauktuvi pie aizliedzošā signāla, un 30 gadījumi, kad transportlīdzekļi atradušies pārbrauktuves zonā starp vai zem barjerām. Turklāt arvien biežāk tiek sabojātas arī pārbrauktuvju drošības ierīces — šogad jau konstatēti 46 šādi gadījumi.

LDz galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners norāda, ka incidentu skaita pieaugums daļēji skaidrojams ar plašāku videonovērošanas ieviešanu pārbrauktuvēs. Vienlaikus tas atklāj arī autovadītāju bezatbildību. “Iespējams, daudzi autovadītāji uzskata, ka viņu pārkāpumi paliks nepamanīti. Taču pārbrauktuvēs tiek veikta videonovērošana, un iegūtie materiāli tiek nodoti Valsts policijai, kas izvērtē situāciju un pieņem lēmumu par sodu piemērošanu,” uzsver Zvaners.

Arī Valsts policijas Reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis norāda, ka pārkāpumu skaits pieaug. Ja 2023. gadā tika fiksēti 294 pārkāpumi, bet 2024. gadā — jau 355, tad 2025. gada pirmajos piecos mēnešos pārkāpumu skaits ir sasniedzis 69. “Vilciena bremzēšanas ceļš ir daudz garāks nekā citiem transportlīdzekļiem. Pat ja mašīnists laikus pamana bīstamību, vilcienu nav iespējams apstādināt acumirklī,” brīdina Jančevskis.

Par pārkāpumiem tiek piemēroti dažādi sodi. Par ceļa nedošanu vilcienam piemēro naudas sodu no 140 līdz 280 eiro un 4 soda punktus. Par pārbrauktuves šķērsošanu pie aizliedzošā signāla — no 40 līdz 70 eiro un 4 soda punktus. Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai pārbrauktuves šķērsošanu neparedzētā vietā piemēro naudas sodu no 140 līdz 280 eiro, vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz 6 līdz 12 mēnešiem un 6 soda punktus.

“Ja autovadītājus nebiedē soda apmēri, tad aicinu aizdomāties par pasažieru un vilciena drošību. Negadījums pirms pieciem gadiem, kur vilciens no sliedēm noskrēja sadursmes rezultātā, laimīgas sakritības dēļ beidzās bez upuriem. Pirms šķērsot pārbrauktuvi, ir būtiski pārliecināties par drošību,” atgādina Zvaners.

Dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona, kuras tuvumā nepieciešama īpaša modrība. Vilcienam vienmēr ir priekšroka, un slēgtu pārbrauktuvi nedrīkst šķērsot arī operatīvais transports. Pirms pārbrauktuves šķērsošanas jānovēro vilciena tuvošanās, signalizācija un barjeru stāvoklis. Nedrīkst uzbraukt uz pārbrauktuves, ja luksoforā deg aizlieguma signāls vai barjera ir aizvērta vai sāk aizvērties. Tāpat svarīgi pārliecināties, vai otrpus pārbrauktuvei ir brīvs ceļš, lai transportlīdzeklis nepaliktu uz sliežu ceļa.

Lai uzlabotu drošību, LDz pēdējos gados aktīvi attīsta tehnoloģiskos risinājumus. Daudzas pārbrauktuves ar intensīvu satiksmi visā Latvijā tiek uzraudzītas attālināti no Pārbrauktuvju vadības centra. Dežuranti ar videonovērošanas sistēmu palīdzību seko līdzi situācijai un nepieciešamības gadījumā veic darbības, lai novērstu avārijas situācijas. Arī pārkāpēji tiek fiksēti ar kameru palīdzību, un iegūtie materiāli tiek nodoti Valsts policijai.

Dzelzceļa tuvumā pārgalvība un steiga var kļūt par traģisku kļūdu. Vilciens nespēj apstāties pēkšņi — to autovadītājiem vajadzētu vienmēr atcerēties.