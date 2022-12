VIDEO. Kijivas bērnu kora dziedājums aizkustina ņujorkiešus Ieteikt







Sociālajos tīklos plašu ievērību guvis video no Centrālās stacijas Ņujorkā, ASV, kur bērnu koris no Kijivas izpilda Ziemassvētku dziesmu “Carol of the Bells”, apkārtējo sejās raisot smaidus un uz mirkli apstādinot steidzīgos ņujorkiešus viņu nemitīgajā ikdienas skrējienā.

Ščedrikas bērnu koris no Kijivas ieradies Ņujorkā, lai šajā nedēļas nogalē uzstātos Kārnegija zālē. Šajā koncertā koris uzstāsies kopā ar citiem ukraiņu māksliniekiem un izpildīs tradicionālās ukraiņu dziesmas.