VIDEO. “Kosmiskiem notikumiem bagāts vakars!” Latvijas debesīs uzsliesmoja spožs meteors 0
Kā zināms, “Artemis II” komanda jau pavisam drīz atgriezīsies mājās – tas notiks naktī uz sestdienu. Bet vēl pirms nakts galvenā notikuma debesis mums sarūpēja negaidītu pārsteigumu.
Plkst. 21.43 virs Latvijas debesīm pēkšņi uzliesmoja spilgts meteors, dēvēts par “krītošo zvaigzni”, kas uz mirkli izgaismoja nakts debesis un bija labi redzams.
Sociālo mediju platformā “X” ar meteora video, kas fiksēts virs Jelgavas, dalījās laika ziņu moderators Mārtiņš Bergšteins.
Kosmiski notikumi šajā vakarā tādējādi neaprobežojās tikai ar gaidāmo “Artemis II” komandas atgriešanos – debesis pašas parūpējās par iespaidīgu iesildīšanos, atgādinot, ka Visums mēdz pārsteigt arī pilnīgi negaidītos brīžos.
☄️ …vēl pirms vakara galvenā notikuma ("Artemis II" sagaidīšanas mājās), burtiski tikko – pl. 21.43 debesīs uzliesmoja spožs meteors, jeb tautā sauktā "krītošā zvaigzne". Kosmiskiem notikumiem bagāts vakars.
Jelgava | 10.04.2026. pl. 21.43 pic.twitter.com/szpx5o5yYj
— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) April 10, 2026