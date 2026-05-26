Jāsēj un jāstāda vasaras puķes: dārza darbu kalendārs no 26. maija līdz 2. jūnijam 0

Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?

26.–28.05. Augļu dienas. Apstrādā augsni. Sēj bietes, burkānus, pastinakus, pētersīļus un citus sakņaugus. Stāda kartupeļus, sīpolus, ķiplokus, mārrutkus un topinambūrus.

29.–30.05. (līdz pusdienai). Ziedu dienas. Sēj un stāda vasaras puķes. Sakopj un pārstāda ziemcietes. Ievāc sezonas ārstniecības augus. Pļauj zālienu. Apgriež agri noziedējušos košumkrūmus. Pieliek balstus peonijām.

30.05. (no pusdienas) – 31.05. Lapu dienas. Stāda kokus un krūmus. Sēj zāli un zaļbarības augus, kā arī lapu dārzeņus, salātus, skābenes u. c. Stāda kāpostus un puravus. Dala un pārstāda hostas, ilggadīgās dekoratīvās stiebrzāles un citus dekoratīvos augus ar krāšņu lapojumu. Pļauj zālienu.

1.06. Ziedu diena. Sēj un stāda vasaras puķes un ziemcietes. Sēj nektāraugus. Pārstāda narcises no dobes dobē, norok tulpju un citu pavasara sīpolpuķu stādāmo materiālu. Vāc ārstniecības augus. Pļauj zāli ziemas lopbarībai. Sien pirtsslotas. Ravē.

2.06. Augļu diena. Sēj gurķus, kabačus, ķirbjus, cukurzirņus, sviesta pupiņas. Atsien un veido tomātus, gurķus, arbūzus, vīnogulājus, izlaužot liekos dzinumus.

