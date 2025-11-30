VIDEO. Virs debesīm Jelgavā šovakar manīts spožs un ilgs meteors 0

LA.LV
21:04, 30. novembris 2025
Ziņas Dabā

Martins Bergšteins no Meteo Latvia vēsta, ka šovakar Jelgavas pusē bija novērojama ļoti interesanta parādība.

Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
NMPD darbiniece, mamma, draugs un cilvēks ar milzīgu sirdi… Daugavā iebraukušās sievietes ģimenei nepieciešams atbalsts
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda: “Šovakar ap plkst. 18.12, uz dienvidaustrumiem (skatā no Jelgavas) debesīs visai spožs un ilgs meteors. Video redzamā lielā, spožā “bumba” ir Mēness, meteors parādās pa kreisi un mazliet uz apakšu no tā. Vienbubrīd meteora liesma redzama arī Lielupes mierīgajos ūdeņos.”

Arī vairāki komentētāji no dažādām vietām ziņo, ka to ir redzējuši.

CITI ŠOBRĪD LASA
Lietotas automašīnas, kuras nevajadzētu iegādāties: eksperts norāda uz trim neuzticamiem modeļiem
“Man pat nevajag teikt, ko pasūtīšu!” Cilvēki nosauc vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc ar prieku dodas uz “Lido” Dzirnavu ielā
“Dievs esot apžēlojies” – pa LTV1 pārraidītajā dievkalpojumā izskanējušais klausītājam licis “izkrist no dīvāna”

– “Vakar vakarā no Ventspils arī, manuprāt, redzējām. Bet pašas beigas.”
– “Vakara pastaigā ar suņuku Smārdē, arī mēs bijām aculiecinieki!”
– “Vakar arī viņu redzēju uz ceļa no Grobiņas uz Priekuli.”
– “Redzējām, braucot no Liepājas uz Aizputi.”
– “Tādu pašu arī redzēju treždien, braucot ārā no Rīgas pa salu tiltu, ap 20:00 vai 21!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Drīkst vēlēšanos? Visai Latvijai!” Jelgavas naksnīgajās debesīs novēro pasakainu mirkli
FOTO. Nakts maģija – Zvaigžņu lietus Lielajā Ķemeru tīrelī
VIDEO. Glābēji domāja, ka tā ir lidmašīna, kurai radušās tehniskas problēmas – krītošs meteors izraisa trauksmi Rumānijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.