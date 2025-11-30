VIDEO. Virs debesīm Jelgavā šovakar manīts spožs un ilgs meteors 0
Martins Bergšteins no Meteo Latvia vēsta, ka šovakar Jelgavas pusē bija novērojama ļoti interesanta parādība.
Viņš norāda: “Šovakar ap plkst. 18.12, uz dienvidaustrumiem (skatā no Jelgavas) debesīs visai spožs un ilgs meteors. Video redzamā lielā, spožā “bumba” ir Mēness, meteors parādās pa kreisi un mazliet uz apakšu no tā. Vienbubrīd meteora liesma redzama arī Lielupes mierīgajos ūdeņos.”
Arī vairāki komentētāji no dažādām vietām ziņo, ka to ir redzējuši.
– “Vakar vakarā no Ventspils arī, manuprāt, redzējām. Bet pašas beigas.”
– “Vakara pastaigā ar suņuku Smārdē, arī mēs bijām aculiecinieki!”
– “Vakar arī viņu redzēju uz ceļa no Grobiņas uz Priekuli.”
– “Redzējām, braucot no Liepājas uz Aizputi.”
– “Tādu pašu arī redzēju treždien, braucot ārā no Rīgas pa salu tiltu, ap 20:00 vai 21!”