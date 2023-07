Ekrānsāviņš. Twitter

VIDEO. Krievijas raķešu triecieni šonakt vērsti pret Odesu. Ir upuri; katastrofāli izpostīts vēsturiskais centrs Ieteikt







Krievijas spēki svētdienas rītā apšaudījuši Ukrainas ostas pilsētu Odesu, nogalinot vienu cilvēku un radot būtiskus postījumus Odesas Apskaidrošanās katedrālei un ostas pilsētas vēsturiskajam centram, kas ir UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.

Ukrainas varasiestādes ziņo par 22 ievainotajiem, no kuriem 17, arī trīs bērni atrodas slimnīcā.

Krievijas gaisa triecienos naktī uz svētdienu Odesā cietuši 25 arhitektūras pieminekļi, paziņoja Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Kipers. Kipers informēja, ka cietušas par arhitektūras pieminekļiem atzītas 19.un 20.gadsimta ēkas. Svētdien eksperti turpina dokumentēt arhitektūras pieminekļiem nodarīto kaitējumu.

“Krievi apzināti raidīja savas raķetes pa Odesas vēsturisko centru, kas ir UNESCO aizsardzībā! Visu, ko ar grūtu darbu radīja izcili arhitekti, tagad iznīcina ciniski ļaundari!” pauda Kipers.

Odesas pilsētas pašvaldība informēja, ka kopumā aizvadītās nakts raķešu triecienā sabojātas vairāk nekā 40 ēkas, kuru vidū ir piecas pirmskolas izglītības iestādes.

Ukrainas armija paziņoja, ka Krievija izmantoja ap 20 piecu veidu raķetēm, kuru vidū ir “Kalibr”, “Oniks”, “Kh-22”, “Iskander-K” un “Iskander-M”. Triecienos nogalināts viens cilvēks un 22 ievainoti. Ievainoto vidū ir četri bērni.

Today, Patriarch Kirill consecrated the church of Andrei Rublev in ramenki and served a liturgy in the newly consecrated church. There is not a word about Odessa, but on the top video there is simply an endless situation: the temple is filled with people with weapons. Even at the… pic.twitter.com/JPPrMyztAA — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 23, 2023

Katedrāles ēka ir nopietni bojāta, trieciena rezultātā izcēlās ugunsgrēks. Ir bojātas arī pareizticīgo svētnīcas, bet no gruvešiem izcelta Odesas patronese Kasperovas Dievmātes ikonu – tā ir Odesas patronese.

Ukrainas pareizticīgo baznīcas Odesas diecēzes arhidiakons Andrijs Palčuks sacīja, ka dievnamam nodarīti lieli postījumi. Kā viņš teica, ir sagrauti katedrāles pamati, centrālie pāļi, puse ēkas palikusi bez jumta, bojāts apmetums, izsisti visi logi. “Bija ugunsgrēks, aizdegās tā daļa, kur baznīcā tirgo ikonas un sveces,” piebilda arhidiakons.

Russia is fighting a “satanic West that has turned away from traditional religious values” by bombing a UNESCO cathedral in Odessa pic.twitter.com/b73uJHHqoF — Darth Putin (@DarthPutinKGB) July 23, 2023

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka nevar būt nekāda attaisnojuma uzbrukumam civilai pilsētai.

Apskaidrošanās katedrāle, kas ir lielākā Odesā, dibināta 1794. gadā un iesvētīta 1808.gadā. 1936.gadā tā tika iznīcināta un 2005.gadā atjaunota. Tai ir Ukrainas kultūras mantojuma pieminekļa statuss, un šogad tā tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Ukrainas Kultūras un informācijas politikas ministrija plāno vērsties UESCO un Hāgas konvencijas Otrā protokola komitejā par šādu uzbrukumu.

Tāpat triecieni Odesā skāruši vismaz sešas dzīvojamās mājas, arī daudzdzīvokļu Daudzām sabojāti jumti, fasādes, izsisti logi.

Triecienu rezultātā pilsētā pārrautas elektroapgādes līnijas, izveidojušies krāteri, kā arī tiek brīdināts par transporta kustības traucējumiem.

Ukrainas Bruņoto operatīvā pavēlniecība “Dienvidi” paziņoja, ka Odesa un tās apgabals apšaudīta ar apmēram 20 vismaz piecu veidu raķetēm, arī spārnotajām raķetēm “Kalibr”.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma notriekusi deviņus ienaidnieka palaistus mērķus gaisā.

Pēdējās nedēļas laikā Krievijas spēki vairākkārt uzbrukuši stratēģiskās ostas pilsētai.

Consequences of a missile strike on Odessa. They attacked the city center, which is under UNESCO protection. Next to me is a architectural monument – the House of Scientists. Take a look at the destruction of buildings in the center of Odessa. This week, terrorists have… pic.twitter.com/a1yjbKlp2P — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 23, 2023

Odesa city center this morning. The city center is on UNESCO World Heritage List. No military objects there, obviously. 📹: suspilne pic.twitter.com/K4TnEayesX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 23, 2023

Consequences of a missile strike on Odessa. They attacked the city center, which is under UNESCO protection. Next to me is a architectural monument – the House of Scientists. Take a look at the destruction of buildings in the center of Odessa. This week, terrorists have… pic.twitter.com/a1yjbKlp2P — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) July 23, 2023

At night Russians launched another missile attack on Odessa. During the attack the Spaso-Preobrazhensky Cathedral in Odessa was severely damaged. https://t.co/HZMlvGkIuP pic.twitter.com/iPMjHFa0KS — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 23, 2023

Hundreds of people in Odessa fearlessly and voluntarily go to the sites of Russian strikes to try to remove the consequences of the destruction of the beautiful city. pic.twitter.com/PEQxxMy8Dr — Getty (@region776) July 23, 2023

🚨 Tonight Russia destroyed the Transfiguration Orthodox Cathedral, a protected UNESCO World Heritage site, with a targeted precision cruise missile strike.

1794 – The Transfiguration Cathedral in Odessa was built.

1936 – Blown up by Stalin's Bolsheviks.

2002-2010 – Rebuilt… https://t.co/podxII4PgJ pic.twitter.com/crKsLdA9Or — Igor Sushko (@igorsushko) July 22, 2023

🚨 Tonight Russia destroyed the Transfiguration Orthodox Cathedral, a protected UNESCO World Heritage site, with a targeted precision cruise missile strike.

1794 – The Transfiguration Cathedral in Odessa was built.

1936 – Blown up by Stalin's Bolsheviks.

2002-2010 – Rebuilt… https://t.co/podxII4PgJ pic.twitter.com/crKsLdA9Or — Igor Sushko (@igorsushko) July 22, 2023