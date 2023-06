LA.LV jautā: Kādēļ krievi uzbrūk tieši kūrortpilsētai Odesai – cik tā ir stratēģiski svarīga viņiem? Ieteikt







“Odesa atrodas netālu no frontes – tas ir liels transporta mezgls, caur kuru nāk iekšā kaujas tehnikas, notiek militārā kustība, iespējams, nāk iekšā arī karaspēki – ar to tas arī ir izskaidrojams,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarību Ukrainā” sacīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atbildot uz portāla LA.LV uzdoto jautājumu par to, kādēļ krievi uzbrūk tieši Ukrainas kūrortpilsētai Odesai – cik tā ir stratēģiski svarīga viņiem? Jau ziņots, ka vismaz trīs cilvēki tika nogalināti un 13 ievainoti šīs trešdienas rītā, 14.jūnijā, notikušā Krievijas raķešu uzbrukumā Odesai.

“Kā jau sākumā teicu, iespējams, krieviem bija kaut kāda informācija, kura nebija pārbaudīta – viņi deva triecienu, un ir redzams, ka atkal ir cietis veikals, dzīvojamās mājas. Nu, tas ir vienīgais iemesls. Tā ir stratēģiska pilsēta priekš krieviem, bet tanī brīdī, kad viņi būtu viņu ieņēmuši, tas ir, tā aiziet tālāk uz Piedņestru. Hersona stāv šobrīd, nevarētu teikt, ka krievi tur varētu kādas operācijas veikt – jūras desantu operācijas. Nulles varbūtība,” tā pēdējo dienu notikumus Odesā komentēja Slaidiņš.

Foto: EPA/SCANPIX Karš Ukrainā. Odesa.



Portāls LA.LV jau ziņoja, ka vismaz trīs cilvēki nogalināti un 13 ievainoti trešdienas, 14.jūnija, rītā notikušā Krievijas raķešu uzbrukumā Odesai. No kuģa Melnajā jūrā Krievija uz ostas pilsētu Ukrainas dienvidos palaida četras spārnotās raķetes “Kalibr”, vietnē “Telegram” paziņojis Odesas apgabala kara administrācijas pārstāvis sakariem ar presi Serhijs Bratčuks.

Viena no raķetēm trāpījusi mazumtirdzniecības tīkla noliktavai, nogalinot trīs darbiniekus un vēl septiņus ievainojot, informēja Bratčuks, pieļaujot, ka gruvešos varētu atrasties vēl vairāki cilvēki. Vēl seši cilvēki ievainoti, kad “gaisa kaujas un sprādzienu viļņa rezultātā” cietis biznesa centra, veikalu un dzīvojamo ēku komplekss, pavēstīja administrācijas pārstāvis.

Pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kas sākās pirms nepilna pusotra gada, Odesa bija iecienīts brīvdienu galamērķis gan ukraiņiem, gan krieviem. Kopš iebrukuma sākuma Odesa vairākkārt ir bombardēta. Janvārī ANO kultūras aģentūra UNESCO Odesas centru atzina par apdraudētu pasaules mantojuma vietu.