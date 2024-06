Ukraina svētdien raidīja raķetes uz okupēto Krimu un vienas notriektas raķetes atlūzas Sevastopoles pludmalē nogalinājušas piecus un ievainojušas vairāk nekā 100 cilvēkus, paziņojušas okupācijas iestādes.

Okupantu ieceltais Sevastopoles gubernators Mihails Razvožajevs platformā “Telegram” rakstīja, ka vienu raķeti Krievijas pretgaisa aizsardzība notriekusi virs vienas no pilsētas pludmalēm, kurā atradušies cilvēki.

Sociālajos tīklos publicētajos video bija redzami cilvēki, kas bēg no pludmales, atskanot sprādzieniem.

Razvožajevs arī rakstīja, ka aizdegusies kāda ēka un mežs.

‼️ Russia's Defense Ministry has blamed the US for the attack on Sevastopol

The Russian military department emphasized that the Americans were responsible for the tragedy, alleging that US specialists programmed flight trajectories into American missiles, launched by Ukraine.… pic.twitter.com/w0fR2SIu3b

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024