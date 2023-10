Tērzēšanas platformā “X” klejo video, kurā redzams, kā vīrietis, domājams, palestīnietis, spriežot pēc Palestīnas karoga, kas viņa rokās plīvo, sūta savu dēlu, kas ir kopā ar viņu, pie Izraēlas karavīriem, kliedzot: “Nogaliniet viņu, nogaliniet!”



Mazajam zēnam, kura rokās arī ir Palestīnas karogs, tiek pavēlēts iet pie militārajām personām. Vīrietis bļauj: “Ļauj viņiem sevi nošaut! Ļauj viņiem sevi nogalināt! Pacel karogu un ļauj viņiem sevi nošaut!” Taču armijnieku formās tērptie vīrieši stāv rāmi, nereaģē uz vīrieša skaļajām pavēlēm.

Vēlāk vīrietis mazajam puisēnam liek iemest viņiem ar akmeni: “Nebaidies, met viņiem, met!” Zēns klausa un paņem rokās akmeni, taču nomet to zemē, nevienam netrāpa.

Šis nav vienīgais video, kurā redzams, kā palestīniešu bērns tiek sūtīts pie Izraēlas armijas.

