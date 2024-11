Lidsabiedrības “TAP Air Portugal” lidmašīna vairākas dienas bija spiesta dīki stāvēt uz lidostas skrejceļa Azoru salās pēc tam, kad vairāk nekā 130 kāmīši izbēga no būriem, izklīda pa Airbus 320 salonu un ielīda visās iespējamās spraugās.

Haoss izvērsās, kad Azoru salu arhipelāga Sanmigelas salas lidostas darbinieki atklāja, ka mazie dzīvnieciņi ir izgrauzušies cauri savām pagaidu mītnēm. Darbinieki nekavējoties devās meklēt “bezbiļetnieku”, pirms tie pamanās izgrauzties cauri lidmašīnas elektrības vadiem vai sabojāt citus kritiskos komponentus.

Kāmji bija daļa no “dzīvās kravas”, tostarp seskiem un putniem, kas bija paredzēti pārdošanai zooveikalā uz salas, vēsta vietējais ziņu birojs “Correio da Manhã”.

Tehniskās apkalpes darbinieki pavadīja vairākas dienas, ķemmējot lidmašīnas iekšpusi, lai atrastu mazos grauzējus, un galu galā atrada visus, izņemot 16.

Pēc pēdējā mēģinājuma, lai atrastu atlikušos kāmjus, lidmašīna beidzot devās atpakaļ uz Lisabonu.

Aircraft Grounded For Five Days After Over 130 Hamsters In The Cargo Hold Managed To Escape Their Cages During The Flight – https://t.co/sMS10grtdn pic.twitter.com/qYdQtYjm4s

