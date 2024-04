Jauns pavērsiens Siāmas dvīņu laulībā. Nācis gaismā fakts, ka Ebijas Henselas vīra bijusī sieva iesniegusi tiesā paternitātes pieprasījumu – tas noticis divus gadus pēc tam, kad viņš apprecējās ar slaveno dvīņu pāri, raksta tabloīds Metro.

Armijas veterāns Džošs Boulings 2021. gadā apprecējās ar Ebiju, kurai ir viens ķermenis ar savu māsu Bretaņu. Tiesa gan pirmo reizi par šo laulību tika ziņots tikai pagājušajā nedēļā.

Conjoined twin Abby Hensel, of TLC’s ‘Abby & Brittany,’ is now married to an army veteran https://t.co/THrUEMB31u pic.twitter.com/FisNHDSBii

— New York Post (@nypost) March 28, 2024